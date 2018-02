Premiile anului 2017 în cultura braşoveană

Lista nominalizărilor

Cartea anului

● „Orbi”, Petronela Rotar, Editura Herg Benet

● „Portul de sărbătoare al Junilor din Şcheii Braşovului. Portul Roşiorilor şi al Albiorilor”, Alexandru Stănescu, Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi

● „Braşov 15 Noiembrie 1987 – doi ani prea devreme”, Mihai Grăjdeanu, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

● „Bacalaureat”, Ovidiu Eftimie, Editura Nemira

● „Moarte în ţinutul secuilor”, Caius Dobrescu, Editura Crime Scene Press



Afişul cultural al anului

● „Friendly Fire – Make Data Love, not Data War”, Centrul Cultural German şi Laborazon, autor Claudiu Oană

● „Celest – expoziţie de instalaţii interactive”, Laborazon, autor Ana Goga

● Bienala Europeană de Poezie (ediţia a III-a) – „Datoria nesupunerii”, Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov, autor Mugur Mihai

● Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii „Arlechino – Caravana Poveştilor” (ed. a III-a), Teatrul pentru copii Arlechino, autor Kovacs Tünde

● Maratonul de poezie (ediţia a XVII-a), Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov, autor George Roşu

● Dracula Film Festival (ediţia a V-a), Asociaţia Culturală Fanzin, autor Angelo Waclaw



Proiectul muzical al anului

● Chamber Jazz la Universitatea Transilvania, Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania din Braşov

● Rockstadt Extreme Fest 2017, Rockstadt

● Recitalul de la ora 5, Muzeul Casa Mureşenilor Braşov

● Stagiunea de concerte a Universităţii Transilvania, Centrul Muzical al Universităţii Transilvania din Braşov

● Braşov Jazz & Blues Festival, Asociaţia Culturală Fanzin



Expoziţia anului

● „Mirabila fiinţă”, Lucian Christian Hamsea, Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania şi Tiny Griffon Gallery, Nürnberg, curator Cristina Simion

● „Expoziţia retrospectivă Valeriu Maximilian 1895-1945”, Muzeul de Artă Braşov, curator Andreea Pocol

● „Celest – expoziţie de instalaţii interactive”, Laborazon şi Muzeul Casa Mureşenilor, curator Alina Floroi

● „Braşov 1987”, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, curator Nicolae Pepene

● „The Sense of Meaning is an Orienting Reflex”, Ştefan Ungureanu, Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania, curator Ioana Marinescu

● „Oraşul Stalin”, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, curator Nicolae Pepene

● „Memoria fibrelor textile”, Muzeul de Etnografie Braşov, curator Ligia Fulga



Proiectul cultural al anului

● „iZiLIT – Întâlnire Zilnică cu LITeratura”, Biblioteca Judeţeană George Bariţiu Braşov

● „Noaptea Albă a Galeriilor Braşov”, Asociaţia Artburg

● „Dactăr Nicu”s Skyzoid Poets”, Tipografia, coordonator Robert Gabriel Elekes

● „I was citizen of Stalin Town”, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

● „Braşov 15 noiembrie 1987”, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

● „CinEd – Program de educaţie cinematografică pentru tineri”, Asociaţia Culturală KunSTadt

● „Incipit”, Asociaţia Forums şi Asociaţia Culturală Artessentia

● „Realitatea virtuală – soluţie inovatoare de protejare şi promovare a patrimoniului”, Muzeul Casa Mureşenilor Braşov



Concertul anului

● „Sounding Tears”, Mat Maneri, Evan Parker şi Lucian Ban, Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania din Braşov

● „Fits cântă Piaf”, Alexandra Fits, Mariano Castro şi Kamerata Kronstadt

● „Requiem”, Opera Braşov şi Corul Radio Bucureşti

● „Game, set & music”, Festivalul „Vibrate”

● „Maria Tănase + Ion Barbu = Love”, Corina Sucarov and Valeriu Borcoş, Asociaţia Culturală KunSTadt

● „Concert de orgă”, Ursula Philippi, Centrul Muzical al Universităţii Transilvania din Braşov



Spectacolul teatral al anului

● „Biofilm”, Robert G. Elekes, Petra A. Binder, Radu Mureşan şi George Pandrea

● „Eminescu N-a Existat”, Petra Binder, Anamaria Guguian, Michael Acker

● „Poveste de iarnă”, Teatrul Sică Alexandrescu, regia Alina Hiristea

● „Fluturii sunt liberi”, Teatrul Sică Alexandrescu, regia Ion Mircioagă



Festivalul anului

● Perform(d)ance – zilele dansului contemporan la Braşov, Centrul Cultural German Braşov

● Etnovember, Universitatea Transilvania din Braşov

● Amural Festival Vizual, Asociaţia Amural

● Festivalul de Reconstituire Istorică Braşov, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

● Festivalul „Vibrate”, Asociaţia Culturală „Paul Constantinescu – 2009”

● Dracula Film Festival, Asociaţia Culturală Fanzin

● Festivalul „Gloria Domini – Braşovul Pascal”, Agenţia Metropolitana Braşov

● Bienala Europeană de Poezie – „Datoria nesupunerii”, Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov



Organizaţia culturală a anului

● Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania din Braşov

● Asociaţia Fanzin

● Asociaţia Amural

● Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

● Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi

● Asociaţia Artessentia

● Centrul Cultural German



Debut

● Perform(d)ance – zilele dansului contemporan la Braşov, Centrul Cultural German

● Asociaţia ACTcept

● Alt Square

● Galeria Art Point

● Muzeul din Casa Junilor, Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi

● Centrul Multicultural şi Educaţional Săcele





Reprezentanţii Consorţiului Cultural Corona au anunţat, marți, 13 februarie, care sunt nominalizările pentru Premiile Anului în Cultură la Braşov 2017.În acest an sunt 10 categorii ale competiţiei, nou intrată fiind cea de „Afişul Anului”.Publicul îşi poate vota preferaţii completând un formular pe care îl poate găsi pe pagina de Facebook a Consorţiului: https://www.facebook.com/ConsortiulCulturalCorona/.Potrivit organizatorilor, nominalizările marchează organizaţiile, proiectele şi evenimentele care au mişcat în cea mai mare măsură viaţa culturală a Braşovului în 2017.Câştigătorii vor fi desemnaţi pe baza opţiunilor publicului, cu o pondere de 50%, şi ale unui juriu format din personalităţi ale artei contemporane şi ale managementului cultural din afara Braşovului (50%).Premiile vor fi acordate luni, 26 februarie, în cadrul unei gale care va avea loc la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania.Volumul „Orbi”, al Petronelei Rotar, Recitalul de la ora 5, „Celest – expoziţia de instalaţii interactive”, aplicația iZiLIT a Bibliotecii Județene George Barițiu sau piesa de teatru „Fluturii sunt liberi” sunt câteva dintre proiectele nominalizate.