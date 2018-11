Premieră: „Rigoletto” de Giuseppe Verdi, pe scena Operei Brașov

Descriere foto: Regizorul italian Matteo Mazzoni pune în scenă o piesă pe care multă vreme a considerat-o „blestemată”: „Rigoletto” de Giuseppe Verdi, pe scena Operei Brașov



Cea de-a XVI-a ediţie a Festivalului de Operă, Operetă şi Balet se încheie la sfârțitul aceste săptămâni, cu o premieră prezentată în două seri consecutive, cu două distribuţii diferite şi invitaţi speciali, conform tradiţiei.



În acest an, premiera aleasă este „Rigoletto”, de G. Verdi, spectacol care există deja în repertoriul Operei Braşov, dar care acum beneficiază de noi costume, noi decoruri şi o nouă regie, pe care îşi pune semnătura un italian, Matteo Mazzoni.



Noul „Rigoletto” va fi prezentat vineri, 2 noiembrie 2018, dar şi sâmbătă, 3 noiembrie 2018, de la ora 18.30, în Sala Operei.



Noua montare de la Opera Braşov îi aparţine regizorului italian Matteo Mazzoni, cel care a mai pus în scenă aici, în 2013, „Tosca”, de G. Puccini. Cu acest „Rigoletto” actual, instituţia braşoveană are în repertoriu doar producţii noi, de după anul 2000.





Pentru regizoul italian, Rigoletto este o provocare şi nu doar din cauza operei în sine, ci din cauza poveştii sale personale cu această operă. „Când eram tânăr, mergeam să iau nişte partituri pentru «Rigoletto», dar am avut un accident de motocicletă şi am fost foarte aproape să mor. Niciodată n-am mai făcut această operă, pe care am considerat-o blestemată pentru mine. Am aşteptat aproape 20 de ani înainte de a face Rigoletto şi mă bucur că am această ocazie aici, la Braşov”, a povestit Matteo Mazzoni.



El a mai dezvăluit şi câteva dintre subterfugiile la care a apelat ca regizor: recrearea atmosferei tipic italiene a unei străzi de Ev Mediu din oraşul Mantova, cu natura şi clădirile specifice, reproducerea picturii „Căderea Titanilor” a discipolului lui Michelangelo, Giulio Romano, apelarea la tehnici moderne cum ar fi bodypainting-ul – realizat de Giusy Campolungo (campioană europeană şi vicecampioană mondială la bodypainting) şi Lucia Postacchini din Italia, dar şi prin introducerea unui personaj surpriză.



Scenografia şi costumele au fost create de Rodica Garştea, ce a avut o misiune dificilă din cauza faptului că decorurile se schimbă des pe parcursul desfăşurării acţiunii. Conducerea muzicală a celor două reprezentaţii ale premierei îi aparţine maestrului Traian Ichim.



„Rigoletto”, alături de „Il Trovatore” şi „Traviata”, face parte dintr-o trilogie pe care Verdi a compus-o într-o perioadă extrem de scurtă – doi ani (1851 – 1853) – având în vedere monumentalismul acestor opere.



Premiera mondială a lucrării a avut loc pe 11 martie 1851, la Teatrul „La Fenice” din Veneţia, bucurându-se de un succes extraordinar chiar de la prima reprezentaţie. Deşi Verdi a ţinut să fie secretă pe toată perioada repetiţiilor, celebra arie „La donna è mobile”, din actul al treilea, a fost cântată, în acea seară, de patru ori, la cererea publicului!



Povestea tragică se centrează pe licenţiosul duce de Mantova, pe Rigoletto şi pe frumoasa fiică a lui Rigoletto, Gilda. Titlul original al operei, „La maledizione” (Blestemul), se referă la blestemul adresat Ducelui şi lui Rigoletto de către un curtean a cărui fiică a fost sedusă de duce, cu încurajarea lui Rigoletto. Blestemul are loc când Gilda se îndrăgosteşte de duce şi îşi sacrifică viaţa pentru a o salva pe a acestuia de asasinii angajaţi de tatăl ei.



.........................................................................................



Premiera operei „Rigoletto” va beneficia de două distribuții diferite, foarte valoroase, în ambele seri, cu invitați remarcabili.



Spectatorii pot alege una dintre cele două reprezentații (sau chiar pe ambele, cum preferă mulți împătimiți ai genului), mai cu seamă că protagoniștii diferă. Distribuția de vineri, 02 noiembrie 2018, de la ora 18:30, îl are în rolul principal pe apreciatul bariton Lucian Petrean (de la ONB, distins de curând la Gala Operelor Naționale de la Iași cu Premiu de Excelenţă). Pe afiș figurează, de asemenea, soprana Nicoleta Chirilă în rolul „Gilda”; tenorul Liviu Iftene – „Ducele de Mantova”; basul Petru Burcă (Opera Națională Română Cluj-Napoca) – „Sparafucile”; mezzosoprana Gabriela Hazarian – „Maddalena”; mezzosoprana Sonia Hazarian – „Giovanna”; baritonul Marian Rește – „Contele de Monterone”; baritonul Nicolae Zaharia – „Marullo”; tenorul Dan Ionescu – „Borsa”; baritonul Lorand Cristian – „Contele de Ceprano”; mezzosoprana Anca Panait – „Contesa de Ceprano”; soprana Mihaela Marele – „Pajul”.



A doua distribute, cea de sâmbătă seara, 03 noiembrie 2018 îl are cap de afiș pe redutabilul bariton Fülöp Marton (de la Opera Maghiară Cluj-Napoca) în rolul „Rigoletto”, alături de domnia sa urmând a performa soprana Fülöp-Gergely Tímea (Opera Maghiară Cluj-Napoca) – „Gilda”; tenorul Mihai Irimia – „Ducele de Mantova”; basul Dan Popescu – „Sparafucile”; mezzosoprana Asineta Răducan – „Maddalena”; mezzosoprana Cristina Roșu – „Giovanna”; baritonul Ștefan Schuller – „Contele de Monterone”; baritonul Paul Tomescu – „Marullo”; tenorul Cristian Dicu –„Borsa”; Marian Rește – „Contele de Ceprano”, mezzosoprana Simona Manole – „Contesa de Ceprano”; soprana Alina Ichim – „Pajul”.

În ambele seri vor putea fi urmăriți într-o figurație extraordinară Victor Panțuru, precum și Emilia Mirea în chip „ Eva”, dar și copiii Sara Györfi și Maria Manea.



Își dau concursul Orchestra, sub bagheta maestrului Traian Ichim – o prezență riguroasă și fermă, de fiecare dată admirată de melomani – Corul, dirijat de prof. Leonard Boga și Baletul Operei Brașov.



Pregătirea muzicală a fost susținută de valoroșii pianiști Sena Ducariu, Simona Patriche, dar și de managerul instituției, la fel de implicat și în postura artistică, Ovidiu Lucian Mezei. Asistența de regie și regia tehnică îi aparțin Silviei Papadopoulos.





Distribuție:



2 noiembrie 2018:



Lucian Petrean (Opera Naţională Bucureşti) - Rigoletto

Nicoleta Chirilă – Gilda

Liviu Iftene - Ducele de Mantova

Petru Burcă (Opera Naţională Română Cluj-Napoca) - Sparafucile

Gabriela Hazarian - Maddalena

Sonia Hazarian - Giovanna

Marian Reşte - Contele de Monterone

Nicolae Zaharia - Marullo

Dan Ionescu - Borsa

Lorand Cristian - Contele de Ceprano

Anca Panait - Contesa de Ceprano

Mihaela Marele - Pajul



3 noiembrie 2018:



Fülöp Marton (Opera Maghiară Cluj-Napoca) – Rigoletto

Fülöp-Gergely Tímea (Opera Maghiară Cluj-Napoca) - Gilda

Mihai Irimia - Ducele de Mantova

Dan Popescu - Sparafucile

Asineta Răducan - Maddalena

Cristina Roşu - Giovanna

Ştefan Schuller - Contele de Monterone

Paul Tomescu - Marullo

Cristian Dicu - Borsa

Marian Reşte - Contele de Ceprano

Simona Manole - Contesa de Ceprano

Alina Ichim - Pajul



Biletele se vând la sediul Operei, str. Bisericii Române nr. 51, tel. 0268/419380.



Preţul biletelor este de 40 şi 50 de lei, dar reprezentanţii Operei atrag atenţia că pentru aceste spectacole mai sunt foarte puţine bilete .











disponibile.