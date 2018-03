Premieră la Teatrul Sică Alexandrescu: „Mincinosul” de Carlo Goldoni

În 10 şi 11 martie 2018, de la ora 19.00, actorii Teatrului „Sică Alexandrescu” îi aşteaptă pe brașoveni și pe turiști la premiera spectacolului „Mincinosul”, de Carlo Goldoni.



Regia spectacolului este semnată de Vasile Nedelcu, câştigător al Premiului pentru Regie în cadrul Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană de la Braşov, ediţia 2017, pentru spectacolul „What Shall We Do With The Cello? / Şi cu violoncelul ce facem?”, de Matei Vişniec, prezentat de Atelier Theater Studio, Edenbridge, Marea Britanie. Vasile Nedelcu, regizor de origine română stabilit în Marea Britanie, a acceptat invitaţia de a monta, după mai bine de 10 ani, un nou spectacol în România, primul fiind la Braşov.



„Mincinosul”, de Carlo Goldoni, îi va avea în distribuţie pe actorii Gabriel Costea, Mihai Bica, Marius Cisar, Anca Florea/Simona Pop, Iulia Popescu, Claudia Suliman, Marius Cordoş, Petrişor Diamantu, Vlad Jipa, Vlad Pavel, Demis Muraru/Bogdan Nechifor, Relu Siriţeanu.



Scenografia spectacolului poartă semnătura artistei Andra Bădulescu Vişniec, coregrafia Mălina Andrei, iar muzica originala este compusă de Ovidiu Iloc.



„Realizarea spectacolului «Mincinosul», de Carlo Goldoni a stat pentru mine sub semnul emoţiei şi bucuriei de a lucra din nou, după mai bine de 15 ani, pe una din importantele scene profesioniste româneşti. La această emoţie şi bucurie de a lucra în propria limbă, în mijlocul unui colectiv experimentat de actori, s-a mai adăugat un prilej fericit: acela al întâlnirii cu comedia. Fericit nu doar pentru noi, sunt sigur, ci mai ales pentru publicul braşovean, mare amator de comedie. Mai mult decât atât, nu e vorba de o comedie oarecare, ci de o capodoperă a genului. Teatrul lui Goldoni este un loc de răscruce în istoria teatrului: el recuperează tradiţii şi deschide, în acelaşi timp, drum modernităţii. Piesele sale sunt şi astăzi aplaudate, după mai bine de două secole, pentru că au fost scrise, aşa cum singur mărturiseşte, în numele «dragostei pentru adevăr»”, a declarat regizorul Vasile Nedelcu.



„Personajele lui Goldoni au ajuns până în zilele noastre fără niciun rid, la fel de proaspete şi adevărate ca acum 300 de ani. Poveştile lor ne fac încă să râdem pentru că ne recunoaştem în ele. Sper ca spectatorii noştri să aibă tot atâta plăcere şi amuzament cât am avut noi, echipa de creaţie şi realizare, la această re-descoperire a lui Carlo Goldoni”, a explicat şi scenograful Andra Bădulescu Vişniec.





Primele spectacole vor avea loc în 10 și 11 martie 2018, de al ora 19.00, la Sala Mare a Teatrului Dramatic Sică Alexandrescu din Brașov.



Bilete se pot achiziţiona online, de pe portalul biletebrasov.ro sau direct de la casa de bilete a teatrului. Preţul biletelor este de 25 de lei, categoria I, 20 de lei, categoria a II-a şi 7 lei – preţ redus pentru pensionari, elevi și studenţi.