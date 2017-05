Premieră la Teatru

Descriere foto: Sursa: Biz Brașov

Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov vă invită la a doua premieră a stagiunii teatrale 2016-2017 cu spectacolul „Prins în plasă”, care va avea loc pe 24 mai, ora 19, la Sala Mare a teatrului.



„Prins în plasă” sau „Run for Your Wife” este o comedie teatrală a dramaturgului britanic Ray Cooney, apărută în 1983. Punerea în scenă a regizorului Cristian Ioan suprinde cu mare finețe atât comicul de situație creat de Cooney, dar și pe cel de limbaj, astfel că ar fi păcat ca publicul brașovean să rateze un astfel de spectacol.



Piesa are un ritm alert, totul se desfășoară între minciuni și înselăciune, de situații imposibile cu efect comic, de scene nebunești care nu știi cum se vor sfârși.



Biletele pentru premiera spectacolului se găsesc la casieria teatrului și au prețul de 35 lei, respectiv 18 lei, preț redus pentru elevi, studenți și pensionari.