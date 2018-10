Premieră: comedia „City Break”, la Teatrul Particular Braşov

Descriere foto: La Teatrul Particular Braşov, are loc joi 25 octombrie 2018, de la ora 19.00 premiera „City Break”



Teatrul Particular Braşov o prezintă pe Luminita Borta, actriţă la Teatrul Alexandru Davila din Piteşti, într-un spectacol de excepţie, „City Break”.



Acesta va fi pus în scenă joi, 25 octombrie 2018, de la ora 19.00, preţul unui bilet fiind de 40 de lei, respectiv 15 lei pentru elevi şi studenţi, iar rezervările pot fi făcute la numărul de telefon 0799 977 357.



Propunerea textului, a spectacolului, reprezintă o viziune optimistă, o propunere inedită: viaţa poate fi trăită, viaţa poate să devină valoroasă şi strălucitoare, viaţa este atât de minunată cât îi îngăduim noi să fie.



Personajul monodramei organizează excursii la ghenă, devenind vizitator al unei lumi care există doar în fricile noastre, doar în amintirile noastre cele mai urâte (toţi am avut cel putin un moment în care am simţit groaza de a fi aruncaţi la gunoi).