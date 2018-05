Prelungirea autorizațiilor taxi pentru firme și persoane fizice

Începând cu luna iunie, va fi demarată procedura de depunere a documentațiilor necesare în vederea prelungirii autorizațiilor taxi pentru o perioadă de încă 5 ani.

Între 1 iunie și 31 august 2018, vor depune actele cele 323 de societăți comerciale care dețin autorizații taxi, iar în perioada septembrie-noiembrie, vor depune documentele 343 de persoane fizice autorizate și 6 întreprinderi familiale.

Vor fi prelungite autorizațiile taxi doar pentru mașinile mai noi de 10 ani. În acest moment sunt aproximativ 200 de mașini care au o vechime mai mare de 10 ani.

În cazul societăților comerciale, acestea trebuie să facă dovada că au contracte de muncă pentru șoferi care să acopere minim 8 ore/zi, pentru fiecare autoturism în parte pe care îl dețin.

Bazele de date ale societăților comerciale vor fi verificate pentru a fi evitate situațiile în care un șofer să aibă contract la mai multe societăți.

Fiecare autorizație taxi pentru care nu poate fi făcută dovada existenței unui șofer timp de 8 ore zilnic, va fi retrasă.

Graficul privind programarea transportatorilor autorizaţi în vederea depunerii documentaţiei pentru prelungirea autorizației, este următorul:



Transportatorii autorizaţi PJ vor depune documentaţia în lunile iunie, iulie, august după cum urmează:



În luna iunie 2018 - transportatorii autorizaţi PJ – în ordine alfabetică, începând cu litera A – până la litera F



În luna iulie 2018 - transportatorii autorizaţi PJ – în ordine alfabetică, începând cu litera G – până la litera O



În luna august 2018 - transportatorii autorizaţi PJ – în ordine alfabetică, începând cu litera P – până la litera Z



Transportatorii autorizaţi PFA şi IF vor depune documentaţia în lunile septembrie, octombrie, noiembrie după cum urmează :



Luna septembrie 2018 - transportatorii autorizaţi PFA şi IF – cu nr.autorizaţiei cuprins între 700-1635



Luna octombrie 2018 - transportatorii autorizaţi PFA şi IF – cu nr.autorizaţiei cuprins între 201-698



Luna noiembrie 2018 - transportatorii autorizaţi PFA şi IF – cu nr.autorizaţiei cuprins între 1-200