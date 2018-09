Prejmer Circuit revine în campionatul dedicat piloților amatori

Descriere foto: Circuitul Prejmer gazduieste anul acesta cel de al patrulea sezon de Promo Rally, eveniment dedicat pilotilor amatori; Sursa: newsbv.ro

Sezonul al patrulea al Promo Rally debutează la finele lui septembrie, cu revenirea Prejmer Circuit în campionatul dedicat piloților amatori.



Competiția brașoveană își propune să dezvolte formatul din anii precedenți și vine cu o serie de noutăți interesante în ediția 2018-2019, care va avea 6 etape în locații diferite din Județul Brașov.



„Promo Rally TOTAL powered by SDS” este numele sub care se desfășoară ediția a patra a competiției brașovene dedicată amatorilor, despre care organizatorii spun că va reprezenta o piatră de hotar în evoluția seriei.



Întrecerea își propune să devină un festival care să implice comunitățile locale și să devină o tradiție anuală, iar în acest sens calendarul celei de-a patra ediții Promo Rally vede alăturarea a două trasee stradale, în Prejmer și Hărman, care promit să aducă o creștere însemnată a numărului de spectatori.



Renașterea Promo Rally ca și urmaș al întrecerii intitulate „O nouă generație” a avut inițial ca obiectiv descoperirea de noi talente ale sportului auto, lucru care rămane o preocupare a organizatorilor. Pe parcursul celor trei ani, însă, scopul a devenit unul mult mai amplu, în lipsa circuitelor de viteză din România, Promo Rally deservind o nevoie reală a conducătorilor de a-și testa și îmbunătăți abilitățile și de a descoperi limitele automobilelor pe care le conduc zilnic, totul într-un mediu controlat și sigur.



Iar cea de-a treia direcție, subliniată și de sloganul ediției care debutează în această toamnă, „Defensiv pe șosea, Sportiv pe circuit” este promovarea conducerii defensive. În acest sens, Promo Rally vede alăturarea școlii de conducere defensivă SDS România, care își are sediul pe circuitul de la Prejmer și care va avea rolul de co-organizator.



Pentru că în 22 septembrie a fost aniversată prima cursă auto organizată în România și pentru că ne aflăm în anul centenarului României, ediția a patra a Promo Rally va fi dedicată Istoriei Motosportului din România. În acest sens, vor fi amintite cele mai importante rezultate românești în plan mondial și omagiați cei care le-au obținut printr-o serie de articole publicate în colaborare de autorally.ro și condusdefensiv.ro.



Prima etapă a campionatului se desfășoară pe Prejmer Circuit în data de 30 septembrie 2018.



Ediția a patra a Promo Rally promite multe noutăți, între care seminarii gratuite pe tema conducerii defensive, briefing vizând tehnica de pilotaj pentru participanți, tombole, premii, prezentări auto și de sisteme de securitate auto și multe altele.



Calendar Promo Rally TOTAL Powered by SDS 2018-2019:



1. Prejmer Circuit – 30.09.2018

2. Prejmer (circuit stradal) – 21.10.2018

3. Brașov – Bartolomeu – 18.11.2018

4. Hărman (circuit stradal) – 16.12.2018

5. Brașov – Bartolomeu – 20.01.2019

6. Prejmer Circuit – 24.02.2019