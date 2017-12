„Predeal Perfect Winter”- Se deschide sezonul oficial de schi, la Predeal

Descriere foto: Se deschide sezonul oficial de schi - „Predeal Perfect Winter”



Deschiderea oficială a sezonului de schi la Predeal va avea loc, anul acesta vineri 29 decembrie 2017, când se va da startul seriei de evenimente organizate în cadrul „Predeal Perfect Winter”.



Festivitatea oficială de deschidere a sezonului de schi 2017-2018, va avea loc pe Pârtia Clăbucet, începând cu ora 17:30.



În cadrul evenimentului, vor avea loc demonstraţii specifice sporturilor de iarnă.



Demonstraţiile vor fi susţinute de reprezentanți de la Salvamont Predeal, de formațiuni ale jandarmilor montani, de grupări ale vânătorilor de munte şi de şcolile de schi din staţiune.



Salvamontiștii vor face spectacol, coborând pe pârtia Clăbucet cu făclii aprinse. Vor susține concerte Matteo şi Roxana Nemeş, iar evenimentul se va încheia cu un foc de artificii.



La cumpana dintre ani, tot la pârtia Clăbucet, va avea loc (ca şi în urmă cu un an) petrecerea cu DJ de Revelion. Turiştii şi predelenii vor putea sărbători trecerea în noul an cu muzică şi un spectacol impresionant de artificii.



Apoi evenimentele se vor ţine lanţ până în luna martie.



Pe întreaga durată a sezonului de iarnă (decembrie 2017 – martie 2018), sub sloganul „Perfect Winter Predeal” vor avea loc la baza pârtiei Clăbucet mai multe evenimente menite a promova stațiunea și sporturile de iarnă. Evenimentele vor concentra, anul viitor, un festival de film, sărbătoarea de Valentine’s Day și competiții sportive ale şcolilor de schi.



Sunt programate Winter Tour (pe 13 ianuarie 2018), „Sky test days” (între 20 - 21 ianuarie 2018), în cadrul acestuia predelenii şi turiştii putând testa ultimele modele de schiuri, Snowmobil Predeal Cup (în februarie 2018), Alpin Film Festival (27 februarie – 4 martie 2018) și Competiţia Şcolilor de Schi.



În plus, în fiecare weekend al sezonului de schi vor avea loc Winter Snow Fest şi Winter Kids Fest.