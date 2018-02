Precisa, furnizorul de încredere pentru dotarea corespunzătoare a laboratoarelor

Orice cercetător are nevoie de un spațiu special, destinat ocupației sale, care să îi asigure condiții optime de lucru. Nevoia de a avea un laborator complet dotat, care să se ridice la cele mai înalte standarde de performanță este, așadar, prioritară.Indiferent de ce ar putea crede persoanele din exterior, care nu sunt instruite, un cercetător care își ia în serios munca și dorește să aducă rezultate concrete, lipsite de posibilitatea oricărui tip de erori, necesită condiții prielnice.Și pentru că are foarte multe îndatoriri de îndeplinit într-un timp foarte scurt, în niciun caz nu poate fi el cel care să se ocupe personal de alegerea aparaturii, instrumentarului, sticlăriei, reactivilor sau consumabilelor. Dar nici nu poate fi lăsat chiar în voia oricui această sarcină, mai ales dacă nu cunoaște toate procesele/experimentele care au loc în cadrul laboratorului, indiferent de tipul acestuia.Ce rămâne de făcut? În acest caz, găsirea unui furnizor profesional, care să acopere partea de consultanță, dar și pe cea de asistență tehnică este mai mult decât prioritară. Apoi, produsele furnizate de acesta trebuie să fie cât mai variate cu putință, pentru a fi acoperite toate necesitățile, de orice fel, în ce privește posibilele dotări. Precisa.ro este unul dintre cei mai serioși furnizori de acest fel, care prin munca depusă de-a lungul anilor s-a remarcat ca fiind unii dintre cei mai de încredere distribuitori din România.Categoriile de produse oferite de Precisa sunt unele dintre cele mai variate, dar și de cea mai bună calitate. Fiecare dintre acestea în parte, indiferent de tipul laboratorului în care sunt folosite, au numeroase certificate care le atestă eficiența și precizia.Numai în această categorie există numeroase astfel de aparate, care au o multitudine de aplicații și funcții. Cele mai cunoscute astfel de produse, chiar și pentru cei care nu au experiență în domeniul științific, oferite de Precisa sunt: agitatoarele, analizatoarele, balanțele, cântarele și platformele, distilatoarele, microscoapele, prelevatoare probe, termometre. Acestea sunt considerate unele dintre cele mai de bază astfel de produse, mai puțin complexe, dar care oferă rezultate de cea mai mare importanță.Pe lângă acestea, tot din aceeași categorie fac parte și produse ceva mai puțin cunoscute, cu funcții complexe, precum: autoclavele, băile cu ultrasunete, cuiburi de încălzire, electroforeze, floculatoare, multiparametri, termoreactoare. Sunt, de asemenea, extrem de importante pentru orice laborator în care se dorește să se atingă reale performanțe.În acest caz există mai multe subcategorii, destinate pentru testarea agregatelor, asfaltului-bitumului, tiparelor de beton, cimentului, fierului, dar si solului.Fără existența acestora nu s-ar putea demara în mod normal toate activitățile specifice unui laborator. De aceea, cartușele de extracție, hârtia de filtru, hârtia indicatoare PH și membranele filtrante oferite de Precisa trebuie să fie aproape nelipsite.Pentru asigurarea eficienței într-un timp cât mai scurt, aceste tipuri de produse trebuie să fie nelipsite. Astfel, există teste rapide pentru apă, teste pentru sanitație, pentru industria alimentară, dar și pentru testarea laptelului. În situațiile urgente, care necesită rezultate imediate, acestea se dovedesc a fi de o importanță majoră.Încă din timpul școlii e nevoie să se cunoască anumite informații, care se vor dovedi extrem de prețioase, care au nevoie de reprezentări grafice. Precisa vine cu soluții și în acest caz, pentru cadrele didactice care necesită un plus de ajutor. Microscoapele didactice, mulajele anatomice, botanice, zoologice, dar și trusele didactice, destinate domeniului biologiei și chimiei sunt de un real folos.Acestea sunt de mai multe feluri: bioindicatori, discuri antibiogramă, medii de cultură, prelevatoare probe aer etc.Sunt disponibili reactivi import/indigeni, dar și teste cuvetă Hach Lange.Reprezintă un aparat destinat utilizării în domeniul microbiologie, dar și în analizarea alimentelor, controlul acestor, precum și alte domenii de activitate, ca botanica sau biochimia. Prin tehnologia utilizată, incubatoarele au rolul de a menține o temperatură precisă în interior. Pot fi programate să afișeze și timpul rămas până la finalul ciclului de incubare.Lista este mult prea numeroasă pentru a fi redată în totalitate. Pe lângă binecunoscutele eprubete, mojare, pahare conice, pahare Berzelius, există numeroase alte produse de acest fel, care aduc un plus pentru orice laborator, a cărui dotare se dorește a fi cât mai completă și mai complexă.Se începe cu produse precum ace de disecție, diverse tipuri de cleme, clești, foarfece de laborator, mufe, stative de toate felurile, până se ajunge la trusele de disecție.Pentru completarea sau crearea unui laborator cât mai dotat cu putință, Precisa.ro este soluția ideală! Site-ul poate fi oricând consultat pentru găsirea celor mai bune soluții pentru domeniul cercetărilor științifice.