Poveștile unei lumi apuse, în fața Corpului T

Descriere foto: Sursa: BZB

Frânturile de viaţă expuse pe aproximativ 50 de panouri, reunite sub titlul „Dincolo de gard” pe Aleea din faţa Corpului T al Universităţii Transilvania extind reflecţia socială a studenţilor şi profesorilor în spaţiul public al oraşului.



Expoziţia are la bază un proiect didactic al studenţilor din anul I de la Facultatea de Sociologie şi Comunicare, care trebuie să facă interviuri de istoria vieţii şi fotografii.



Pornind de aici, creatorii şi curatorii evenimentului propun un exercitiu de meditaţie despre ,,apusul unei lumi”. Expoziţia are ca temă „urma” pe care viaţa o lasă în sufletul nostru şi pe care noi o lăsăm în viaţă.



Subiecţii sunt oameni în vârstă, care au trăit la ţară şi care s-au destăinuit tinerilor studenţi.



Fotografiile pot fi admirate pe Aleea Parcului Central până în 12 octombrie și apoi din 16 până în 23 octombrie.