Poveştile oraşului, readuse la viaţă de braşoveni celebri de altădată

Descriere foto: Poveştile oraşului, readuse la viaţă de braşoveni celebri ai vremurilor de altădată; Sursa: bzb.ro; facebook.com/pg/IstoriaLaPersoanaI



Cea de-a IV-a ediţie a „Istoriei la persoana întâi” întâi începe din 5 august 2019. În acest an se adaugă personaje noi: îi vom cunoaşte şi pe Johann Martin Honigberger şi pe AnneMarie Schnell Sbârcea.



Din 5 august până în 29 septembrie 2019, istoria Braşovului va fi din nou spusă „pe viu”, de braşoveni iluştri ai vremurilor de altădată. Începe o nouă ediţie a proiectului „Istoria la persoana întâi”, proiect care scoate în „inima” Cetăţii, dar şi în cartiere, ghizi personaje istorice, ce vor transforma istoria Braşovului într-o poveste frumoasă. Pe toţi îi puteți întâlni zilnic între orele 11.00 – 20.00, fie soare, fie ploaie, în Piaţa Sfatului, dar nu numai.



Deschidere... picturală, în 3 august 2019





Localnicii şi turiştii pot sta de vorbă cu cele zece personaje istorice, pot participa la tururile pietonale din centrul istoric, în 18 şi 25 august 2019, şi pot asista la realizarea a două tablouri, în direct, cu tema „Braşovul şi Istoria la persoana întâi”. Tablourile vor fi pictate de Getty Tatomir & Ioana Ifrose, în 3 august 2019, în cadrul evenimentului de deschidere – „Arta la pătrat. Live painting”. Evenimentul va începe de la ora 18.00, la Galeria Ora 0 (str. De Mijloc).



„Pentru că istoria este o poveste, iar noi credem că este povestea care ne uneşte, te aşteptăm să ne cunoşti şi să afli despre vieţile celor mai importante personalităţi braşovene. Te vei convinge că „Poveştile oraşului sunt şi poveştile tale”, transmite Simona Ciuraru, manager de proiect.

În plus, în acest an, pe lângă poveştile spuse în cartiere, personajele istorice vor ajunge şi la mall.



Johann Martin Honigberger ne va spune din „secretele” sale



În acest an, vor fi doi noi ghizi în istoria de odinioară a Braşovului, respectiv Johann Martin Honigberger (1795-1869) şi AnneMarie Schnell Sbârcea (1903-1984).



Johann Martin Honigberger a fost un renumit doctor sas, născut la Braşov în 1795, care a ajuns medic de curte al maharajahului Ranjit Singh.



Viaţa lui a fost o călătorie - dacă ne uităm la kilometrii pe care i-a parcurs, dar şi dacă ne uităm la toate pasiunile pe care le-a explorat: de la medic, la arheolog, la botanist.



AnneMarie Schnell Sbârcea, este cetăţean de onoare al oraşului, alături de tatăl ei, din 2015. Născută în 1903, una dintre primele femei avocat din Braşov. Impresionantă este şi activitatea familiei ei: tatăl ei, Teodor Sbârcea, a fost primul medic român al judeţului Braşov, a fost iniţial repartizat la Feldioara, unde a tratat cu succes epidemia de fibră tifoidă şi a găsit tratamentul trahomului; iar fratele ei este renumitul doctor Ion Aurel Sbârcea, cel care astăzi dă numele Maternităţii din Braşov. Nepoata Annei este artista Ileana Sbârcea Mureşanu, care a putut fi cunoscută pe 2 septembrie 2019 la vernisajul expoziţiei de pictură pe catifea (la Galeria Europe).



Pe lângă cei doi braşoveni importanți nou incluși printre ghizi, revin printre braşovenii de astăzi Johannes Honterus (1498-1549), Apollonia Hirscher (d. 1547), Valentin Barkfark (1507-1576), Michael Weiss (1569-1612), George Bariţiu (1812-1893), Andrei Mureşanu (1816-1863), Elena Mureşianu (1862-1924), Maria Baiulescu (1860-1941).



Proiectul a fost gândit de Asociaţia Cultour şi este co-finanţat de Primăria municipiului Braşov. Valoarea totală a priectului este de peste 113 mii lei, din care 90 de mii reprezintă co-finanţarea.