Povestea TULBURĂTOARE a unei familii care locuiește într-un vagon!

Pentru ei, trenul vieții se rezumă doar la ultimul vagon. Georgiana, Ştefănuţ, Florin, Nicolae şi Ionuţ nu au o casa ca toți copiii, ci trăiesc într-un vagon, alături de parinţii lor. Iarna este o povară pentru familia Borcean, iar pentru unii dintre micuți, Crăciunul nu a existat niciodată. Pare un scenariu rupt din filme, dar se întâmplă astăzi, la câţiva kilometri de Braşov, în localitatea Holbav.



Vagonul ruginit. O ușa din lemn acoperită cu o pătură să nu intre frigul. O singură încăpere în care nu ai loc nici să răsufli. O sobă pe care gătește Eugenia, mama copiilor şi o icoană, pentru că ei toți CRED în bunul Dumnezeu. Așa trăiesc aceste suflete. Şi totuşi, ne oferă o mare lecţie: ne primesc zâmbind şi ne arată că fericirea lor vine din viaţa simplă şi din iubirea pentru familie. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru ce au şi se bucură că sunt sănătoşi, deşi uneori părinţii adorm seara flămânzi, dar mulţumiţi că ultima bucată de pâine le-au dat-o copiilor. În vagonul în care se adăpostesc nu au curent electric și de cele mai multe ori... nici căldură. Ştefan, tatăl copiilor, lucrează cu ziua în construcţii. Femeia s-ar angaja, dar nu poate pentru că trebuie să aibă grijă de cei mici şi, cu ochii în lacrimi, ne marturiseşte că fericirea ei sunt copiii.



Iarna reprezintă un coșmar pentru familia Borcean pentru că se încălzesc la o sobă improvizată, asta în cazul în care au lemne să pună pe foc. Cei mici își doresc cadouri și mâncare de sărbători și își pun speranța in Moș Crăciun. Ştefănuţ este cel mai mare, are 13 ani si vrea să aibă camera lui, iar Gerogiana e prea micuță să spună ce își dorește. Povestea familiei care locuiește într-un vagon de la marginea localității Holbav este una tulburătoare. Cei 7 membri ai familiei așteaptă cu nerăbdare ziua în care va apărea locomotiva, care să îi ducă spre gara în care vor găsi o căsuță modestă, ceva în plus pe masă, și dacă se poate, mai multe dulciuri pentru o copilărie decentă. Dacă doriți să le întindeți o mână de ajutor pentru a le face sărbătorile mai frumoase și mai calde, puteți scrie un e-mail pe adresa redacției noastre office@rbv.ro sau puteți suna la numărul 0752 362 296.