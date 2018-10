Ponturi vestimentare: ce rochii ieftine sa porti daca esti foarte slaba

In prezent, standardele de frumusete nu mai sunt atat de importante, prin urmare poti sa arati cum vrei atat timp cat te simti bine. Daca esti o femeie slaba si consideri ca nu ai forme, poti masca toate aceste lucruri cu ajutorul unor artificii vestimentare menite sa iti ofere mai multa siguranta. Spre exemplu, iti poti "ajusta" silueta cu ajutorul unor rochii ieftine pe care sa le porti de fiecare data cand vrei sa arati impecabil. Pentru a sti ce trebuie sa alegi din magazine, iata cateva sfaturi utile de care sa tii cont la cumparaturi!Mizeaza pe croiala in forma de APentru a distrage atentia de la o constitutie osoasa sau de la un trup fara forme, mizeaza pe rochii ieftine ample in partea inferioara a corpului, care au rolul de a armoniza silueta. Spre exemplu, modelele de rochii cu croiala in forma de A sau cu peplum (volane in partea de jos) pot fi extrem de potrivite indiferent de evenimentul la care participi. De asemenea, rochiile de tip baby doll reprezinta o varianta excelenta in cazul in care vrei sa iti faci aparitia intr-un mod cat mai stilat. Nu uita sa dai prestanta tinutei cu ajutorul unor pantofi cu toc eleganti.Alege materiale care confera volumUn alt truc ingenios pe care il poti incerca daca vrei sa porti rochii ieftine este sa alegi anumite materiale care iti dau un plus de volum prin accentuarea soldurilor. Spre exemplu, poti avea in vedere rochii ieftine din tul, care sunt un simbol de eleganta si rafinament. Alege modele simple sau combinate cu dantela si broderii pretioase, care sa te scoata din anonimat si accesorizeaza-ti tinuta cu pantofi stiletto si un clutch modern. Pastreaza linia bijuteriilor cat mai simpla si completeaza-ti look-ul cu bucle lejere si un machiaj surprinzator.Pastelurile "ingrasa"Desi in sezonul rece sunt recomandate culorile inchise, poti sfida temperaturile de afara cu nuante pastelate, care au rolul de a oferi volum corpului si de a te face sa pari mai plinuta in cazul in care te consideri prea slaba. Pentru a te simti confortabil oriunde mergi, alege rochii ieftine in nuante de roz pudra sau turcoaz in care vei straluci cu siguranta. Accesorizeaza-ti tinuta de printesa cu pantofi stiletto nude si un clutch diafan din catifea.Imprimeurile distrag atentiaOricat de elegante ar fi rochiile uni, multe dintre ele nu iti pot oferi imaginea de diva la care ravnesti daca esti mai slaba. Prin urma, treci de cealalta parte a baricadei si orienteaza-te spre rochii ieftine cu imprimeuri. Versatile si usor de purtat, acestea pot fi in combinatii de culori indraznete, care sa dea un plus de autenticitate aparitiei tale. La mare cautare sunt rochiile cu imprimeu floral si motive brodate cu rol de a distrage atentia si a echilibra vizual tinuta.Daca inca nu ai gasit rochii ieftine care sa te avantajeze, o mana de ajutor ti-o poate oferi site-ul Mondris.ro. Aici vei gasi cele mai noi modele de rochii superbe pe care sa le porti in fiecare zi. Schimba-ti garderoba cu articole de imbracaminte de calitate si indrazneste sa iti evidentiezi calitatile!