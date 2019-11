Pompierii au acum două mini-maşini pentru Şchei și pentru terenuri accidentate

Pompierii au primit mini-maşini pentru Şchei, care urcă şi pe munte!



Două autospeciale de pompieri cu tracţiune integrală, care permit intervenţiile în cartierul Şchei, dar şi în zonele împădurite din jurul Braşovului, vor intra în scurt timp în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” (ISU) Braşov. Cele două autospeciale urmează a fi utilizate pentru intervenţiile la nivelul municipiului Braşov. Vehiculele au fost prezentate luni de primarul George Scripcaru, apoi au fost testate pe drumul forestier care urcă pe Tâmpa, din Valea Cetăţii.



Valoarea achiziţiei pentru cele două autovehicule speciale de intervenţie în situaţii de urgenţă, cu apă şi spumă, Iveco Daily şi dotările necesare, a fost de 1.549.380 de lei, inclusiv TVA, sumă alocată din bugetul local al Brașovului.



Autospecialele pot folosi apă din mai multe surse



Cele două autovehicule, cu tracţiune 4×4, se pot deplasa rapid, inclusiv pe terenuri accidentate, pentru realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenţie. Utilizarea apei de stingere se face cu un randament ridicat, inclusiv în spaţii închise. Totodată, cele două autospeciale pot fi folosite în cadrul unor misiuni de descarcerare uşoară.



Acestea pot lucra cu apă independent, folosind apa din rezervorul propriu, din surse sub presiune, din surse naturale sau în cooperare cu alte autospeciale similare sau diferite şi motoutilaje, dar concepute pentru lucrul cu apă.



Autoutilitarele sunt dotate şi cu instalaţii şi accesorii de desecare, în cazul inundaţiilor, echipamente de protecţie respiratorie, echipamente de protecţie individuală, echipamente stingere incendii de pădure, echipamente acces la înălţime, echipamente iluminare, echipamente de îndepărtare a fumului şi pentru comunicaţii radio.



„Municipalitatea continuă programul de dotări pentru intervenţia în situaţii de urgenţă. Aceste două autospeciale au rolul de a completa mijloacele de intervenţie pe care ISU le are la dispoziţie. Am ales această variantă pentru că ne permite intervenţia pe străzile înguste şi în pantă din cartierul Şchei şi în acelaşi timp, pot fi utilizate şi în zonele de pădure sau unde accesul este mai dificil, cum ar fi, de exemplu, Tâmpa sau Postăvarul. Pe lângă partea de stingere a incendiilor, indiferent dacă vorbim despre cele din oraş sau din pădure, ele au dotări şi pentru intervenţii în caz de inundaţii. Vom avea o discuţie cu cei de la ISU, pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru utilizarea lor, astfel încât să putem asigura braşovenilor, din acest punct de vedere, cele mai bune servicii”, a declarat George Scripcaru, primarul municipiului Braşov.



Configuraţia a fost stabilită de SVSU Braşov



De altfel, inspectorul şef al ISU Braşov, lt. col. Lucian Marciu, a ţinut să mulţumească Primăriei Braşov şi Consiliului local Braşov pentru achiziţionarea celor două autospeciale. „Sperăm să nu fie necesar să le utilizăm şi să nu apară situaţii de urgenţă. Maşinile sunt achiziţionate special pentru acces în zone înguste, în special Şchei şi Poiana Braşov, dar, fiind autospeciale multifuncţionale, pot interveni şi la incendii de pădure şi chiar în interiorul pădurilor. Au o dotare de top, într-o configuraţie stabilită de colegii de la SVSU (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Braşov) Braşov împreună cu noi, iar în momentul de faţă putem spune că am câştigat încă două autospeciale care ne vor ajuta în misiunile noastre” a declarat Lucian Marciu.



Reamintim că din luna aprilie a acestui an, SVSU Braşov deține o autospecială de ultimă generaţie pentru intervenţii, care a costat 554.000 lei.





Dealtfel, pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, municipalitatea braşoveană are în plan amenajarea unei baze de intervenţie până în iunie 2020. Aceasta ar urma să fie pe Aleea Petuniei, într-un fost punct termic dezafectat, iar pentru acest proiect este în lucru documentaţia tehnică.



O autospecială pe care cei de la ISU Braşov ar dori-o piesă de muzeu



Pe de altă parte, Lucian Marciu, a declarat că în parcul auto al ISU Braşov mai sunt 24 de autospeciale cu apă şi spumă (în afara cele două). Printre maşinile existente în flota ISU Braşov, acesta a amintit că sunt şi două autospeciale destul de vechi. „Cea mai veche autospecială are peste 40 de ani, dar este încă funcţională. De asemenea, avem o autospecială cu scară din anii 1972 sau 1976, care, la fel, este funcţională. Totuşi, noi sperăm să o vedem funcţională, dar într-un muzeu. Noi avem grijă de toate și va trebui să ne facem treaba cu ele. Vom mai primi şi altele, având în vedere că urmează să ne mai dezvoltăm”, a explicat reprezentantul ISU.