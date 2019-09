Pompierii aniversați pe 13 septembrie la Braşov, Făgăraş şi Zărneşti

Descriere foto: Pompierii își vor aniversa ziua prin diverse manifestări organizate la Braşov, Făgăraş şi Zărneşti.



La subunităţile din întregul județ Brașov vor fi „porţi deschise” pentru vizitatori



Ziua de 13 septembrie este cea în care pompierii din România sunt aniversați, an de an, prilej cu care în judeţul nostru vor fi organizate mai multe manifestări.



Astfel, vineri, 13 septembrie 2019, de la ora 11.00, vor avea loc un ceremonial aniversar și o paradă cu forţe şi mijloace ale unităților de pompieri la Cetatea Făgăraş, iar între orele 10.00 şi 14.00, se va organiza Ziua Porților deschise la toate sediile subunităţilor de pompieri din judeţul nostru.



Pompierii au pregătit expoziţii cu tehnica aflată în dotare şi cu accesoriile folosite la intervenţie pentru cei care doresc să le treacă pragul în această zi aniversară.



Sâmbătă, 14 septembrie 2019 începând cu ora 12.00, se vor desfăşura exerciţii demonstrative şi concursuri pentru copii în parcarea de la mall-ul Coresi din Braşov, iar începând cu ora 10.00 în faţa Primăriei din localitatea Zărnesti.



„În fiecare an, ziua de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România – constituie un moment de profundă încărcătură patriotică în viaţa şi activitatea salvatorilor. În urmă cu 171 ani, cei 166 bravi ostaşi pompieri ai Capitalei, în frunte cu neînfricatul căpitan Pavel Zăgănescu, s-au acoperit de glorie militară în încrâncenata bătălie din Dealul Spirii, când s-au opus cu vitejie invadatorului străin venit să înăbuşe aspiraţiile legitime ale neamului nostru.



Astfel că, ziua de 13 Septembrie 1848 a marcat prima mare implicare a pompierilor militari în luptele de apărare a poporului român împotriva cotropitorilor străini. Această dată rămâne una dintre cele mai semnificative momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor fiind recunoscută unanim, indiferent de epocile istorice şi regimurile politice prin care a trecut ţara”, a declarat maior Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt al ISU Braşov.