Polițiștii, cu ochii pe bicicliști

În primele nouă luni ale acestui an, pe raza județului Brașov s-au produs 37 de accidente grave în care au fost implicați bicicliști. Dintre acestea, 27 au fost comise pe fondul nerespectării regulilor de circulație de către conducătorii acestor vehicule și au avut ca urmări, cinci morți și 22 răniți grav.



Cauzele comiterii accidentelor din vina bicicliștilor au fost nerespectarea regulilor de prioritate, nesemnalizarea și neasigurarea înaintea efectuării virajelor (mai ales la stânga), conducerea bicicletei pe timpul nopții fără a fi echipată conform prevederilor legale sau de către persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice.



Oamenii legii reamintesc că pentru un plus de siguranță mersul pe bicicletă înseamnă formarea deprinderilor necesare deplasării în siguranță, în condițiile unui trafic intens, efectuarea corectă a tuturor manevrelor, și – înainte de toate – cunoașterea și respectarea regulilor de circulație.



În plus, bicicletele trebuie conduse pe partea dreaptă a drumurilor publice, cât mai aproape de bordură sau acostament. Acolo unde există piste speciale pentru biciclete, conducătorii acestora le vor folosi obligatoriu. La schimbarea direcției de mers e nevoie de o asigurare temeinică și de semnalizarea din timp a intenției de a vira. Semnalizarea se efectuează cu cel puțin 50 m în localități, respectiv 100 m în afară, înainte de efectuarea manevrei. În circulația pe drumurile publice bicicleta trebuie echipată cu dispozitiv de frânare eficace, cu sistem adecvat, funcțional, de direcție, cu lumini corespunzătoare și dotată cu sistem de avertizare sonoră și cu dispozitive fluorescent-reflectorizante.



Polițiștii mai spun că este interzis să circulați în timp ce vă aflați sub influența alcoolului, a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.



Nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor se sancționează cu 6-8 puncte amendă.