Politistii au intensificat controalele pe santierele din Brasov !

Politistii locali din cadrul Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au intensificat, in aceasta perioada controalele pe santierele din Brasov. Asta, in conditiile in care, in mod traditional, in sezonul cald, activitatile din domeniul imobiliar, se amplifica. La sfarsitul anului trecut au fost monitorizate 78 de santiere in lucru, iar in acest an, politistii locali de la Biroul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal apreciaza ca numarul acestora a ramas constant, tinand cont de faptul ca, desi unele proiecte au fost finalizate, au debutat altele in domeniul constructiilor civile.



Cu aceasta ocazie sunt evaluate toate documentele care au stat la baza emiterii autorizatiei de construire, precum si modul de punere in practica a proiectelor. Sunt vizate criteriile de implementare, insemnand organizarea de santier, depozitele de materiale, dar si locurile unde sunt depuse deseurile provenite din constructii, modul de depozitate a acestora, existenta panoului de identificare . Intr-o prima faza sunt vizate cartierele Tractorul si Bartolomeu, unde se inregistreaza cele mai aglomerate zone de dezvoltare imobiliara din municipiu.



In cazul in care vor fi depistate nereguli pe santiere in timpul acestor actiuni de control, vor fi luate masurile legale care se impun.