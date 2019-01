Poliția nu-l poate reține pe „ucigașul de câini”. Protest la IPJ în urma anunțului

Descriere foto: Revoltaţi, mai mulţi iubitori de animale au protestat în fața sediului IPJ Braşov, după ce au aflat că Poliția nu-l poate reține în bază legală pe Bogdan Cepoiu, „ucigașul de câini”; Sursa: bzb.ro; Sursa foto: Brasov Tv



Bogdan Cepoiu, suspectat că a ucis, prin înfometare, zeci de câini la adăpostului Rainbow Shelter din Prejmer, a fost eliberat din arestul Poliţiei, după 24 de ore petrecute acolo.



Procurorii nu pot cere arestarea lui preventivă, pentru că fapta, potrivit legii, nu este atât de gravă încât să justifice o asemenea măsură.



Oamenii legii au dispus, pe numele lui, măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.



Revoltaţi, mai mulţi iubitori de animale au protestat în fața sediului IPJ Braşov.



Brașovenii au protestat, începând cu ora 17:00, pașnic, timp de mai bine de două ore, în fața Inspectoratului Județean de Poliție, situat pe strada Nicolae Titulescu. Oamenii au dorit, astfel, să-și exprime nemulțumirea față de gestul de cruzime al administratorului acelui adăpost, Bogdan Cepoiu, care a lăsat să moară de foame zeci de câini. În aceeași măsură vor să convingă autoritățiile că o astfel de situație trebuie drastic pedepsită.



„Pedeapsa pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa (de la 3 luni la un an de închisoare sau amendă penală) nu permite formularea propunerii de arestare preventivă”, a precizat subcomisar Alina Ivan, purtător de cuvânt IPJ Braşov. Cercetările se fac în acest caz pentru „uciderea animalelor cu intenţie, fără drept”.



Bogdan Cepoiu a fost reţinut luni noapte, în jurul orei 1.00, după ce procurorii l-au audiat timp de 5 ore. El era căutat de joi de Poliţie, dar şi de iubitorii de animale, care i-au pichetat casa până l-au ridicat autoritățile. S-a întâmplat duminică seară, după ce un vecin a chemat Poliția, alarmat de oamenii care-i „pichetau” ușa individului.





17 cadavre canine plus alte resturi de animale au fost găsite, joi, în adăpostul Rainbow Shelter din Prejmer, judeţul Braşov. Alți câini au fost găsiți în viaţă, dar erau înfometați, deşi în interior erau saci întregi nedesfăcuţi cu mâncare pentru câini.



Câteva imagini au fost postate pe Facebook de către Andrea Duţă, preşedinte al unei asociaţii, potrivit căreia peste 60 de câini au fost înfometaţi până la moarte în acest adăpost. Tot ea a fost aceea care mai apoi a şi sesizat Poliţia şi Direcţia Sanitar-Veterinară (DSV) Braşov.



Marius Marinescu, președintele onorific al FPAM, Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului cere ca, pe viitor, pe lângă controale ale ANSVSA la toate cele aproximativ 200 de adăposturi de câini din țară, „imediat să se reînființeze acea Poliție a Animalelor, care ar trebui să funcționeze ca un SMURD pe tot cuprinsul țării, 24 din 24 de ore și să intervină atunci când este necesar”. „Menționez că Poliția Animalelor s-a înființat în urma demersurilor FPAM în 2013, prin HG 701, iar acum când am intrat în această lume civilizată a lumii europene și conducem Uniunea Europeană au desființat-o, în 2018”, susține Marius Marinescu.