Poliţia Locală va avea secţii în fiecare cartier

Descriere foto: Sursa: Transilvania 365

Începând din acest an, Poliţia Locală va avea câte un birou în fiecare cartier din oraș. Potrivit directorului Poliţiei Locale Braşov, Nicolae Aldea, în acest moment instituția este în reorganizare, iar în acest an se vor înființa secții în fiecare cartier, pentru a asigura ordinea şi liniştea publică.



În prezent, funcţionează deja două astfel de birouri, în cartierele Bartolomeu şi în Tractorul, precum și un compartiment la nivelul stațiunii Poiana Brașov care lucrează împreună cu Serviciul Salvamont pentru menținerea unui climat de siguranță pe pârtiile din stațiune.



Potrivit NewsBV, în următoarea perioadă vor fi amenajate şi birourile din restul cartierelor. În acest sens, Primăria Brașov a alocat pentru acest an, un buget de 19,79 de milioane de lei.



Cele mai mari cheltuieli, la Poliţia Locală, în valoarea de 18,74 milioane de lei, sunt pentru personal, iar pentru bunuri şi servicii au alocate 1,27 milioane lei. De asemenea, pentru 2018, instituţia are un buget de 160.000 de lei pentru investiţii.