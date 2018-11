Poliția amplaseaza noi radare fixe în județul Brașov

Descriere foto: În județul Brașov, noi radare fixe vor fi amplasate în 5 zone: la Râșnov (DN73), Timișul de Sus (DN1), Șercaia (DN1), Lunca Câlnicului (DN11) și Hărman (DN11). Primele amenzi se vor da la începutul anului viitor



Poliţia Română a încheiat un protocol cu reprezentanţii Companiei pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere. Agenţii de circulație îi vor identifica pe șoferii vitezomani, folosind camerele de supraveghere cu rol de radare fixe din 2019.



Sistemul funcționează cu ajutorul unor senzori montați în asfalt.



Radarul fix începe să funcţioneze atunci când roţile din faţă ale unei maşini ajung la senzorul din asfalt. Dispozitivul electronic calculează în cât timp veţi parcurge 2,5 metri. Adică distanţa până la următorul senzor.



Șoferii care au depășit limita maximă de viteză vor primi amendă acasă, în plic.



Poliţia anunță că are deja camerele de supraveghere ale CNAIR. Primele vor fi amplasate pe autostrada spre mare. Radarele fixe din România vor opera începând cu anul 2019.



„O să avem cel puţin patru camere într-un proiect pilot pe autostrada A2. Au fost identificate o serie de deficienţe, se lucrează la corectarea lor şi ne dorim chiar dacă nu se va modifică legislaţia să începem să aplicăm sancţiuni”, a declarat Florentin Brăcea, șeful Direcției Rutiere.



Compania Naţională de Infrastructură Rutieră a găsit o soluţie pentru a transmite informațiile polițiștilor.



„Compania are câteva echipamente ITS instalate pe autostrăzile din România existente şi în curs de dezvoltare”, spune Ecaterina Munteanu, director Direcţia de Siguranţă a Circulaţiei.



Camerele CNAIR vor acoperi majoritatea drumurilor importante din România.



