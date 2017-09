Pod de 500.000 de euro în Breaza

Descriere foto: Sursa: Addjb

După 20 ani, în care au traversat râul din sat pe un pod improvizat, locuitorii din satul Breaza, comuna Lisa, ar putea avea, de anul viitor, un pod adevărat.



Vechiul pod, chiar dacă era de beton, a fost rupt, iar de atunci este închis traficului rutier. Anul acesta, potrivit primarului comunei, Gheorghe Moga, a fost obţinută o finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru construirea unui nou pod, iar lucrările ar putea începe în primăvara anului viitor.



Noul pod va avea o lungime totală de 25 de metri, valoarea totală a proiectului fiind de 500.000 de euro. Edilul a mai spus că, tot prin PNDL, a fost obţinută şi suma de 150.000 de euro, pentru reabilitarea podului din comuna Lisa, a cărui stare tehnică necesita intervenţii în regim de urgenţă.



În altă ordine de idei, primarul comunei Lisa, Gheorghe Moga, a anunţat că va fi asfaltat un drum forestier, care are indicativul DC 75A, cu o lungime de 6 km, valoarea totală a proiectului fiind estimată la 1,1 milioane euro, bani primiţi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.



Drumul asigură accesul în zona turistică Plaiul Lisei, unde sunt 8 pensiuni, un sat de vacanţă realizat în colaborare cu Colegiul Naţional «Doamna Stanca» din Făgăraş şi unde se construieşte şi un hotel, astfel că era nevoie de o şosea pentru facilitarea accesului turiştilor.



În plus, potrivit edilului, se are în vedere continuarea acestui proiect, prin asfaltarea unui alt drum forestier, care leagă Plaiul Foii de Sâmbăta.



Pe lângă drumul amintit, primarul a precizat că, tot cu bani de la bugetul de stat, se vor asfalta aproximativ 4 kilometri de drumuri locale, valoarea lucrărilor fiind estimată tot la suma de 1,1 milioane de euro.