Plus viteză pentru Corona Brașov!

Sportivii secției de patinaj de la Corona Brașov au înregistrat rezultate excelente la Campionatul Național Probe și Poliatlon Patinaj viteză role Seniori și Juniori A și B, desfășurat la Cluj-Napoca, în perioada 9-11 iulie.



Astfel, Cosmin Nedelea, legitimat la categoria seniori, a ocupat locul 1 în probele de 500 m, 1.000 m, 1.500 m și 3.000 m, obținând 4 medalii de aur pentru Corona Brașov. Nu numai că s-a clasat pe primul loc, dar Cosmin a reușit să coboare sub timpii recordurilor naționale în vigoare cu secunde bune! El a înregistrat 41.65 la 500 m, 1.22.54 la 1.000 m și 2.07.40 la 1.500 m! Sportivul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov a ocupat locul 1 în clasamentul general.



Mihaela Hogaș, cea mai cunoscută patinatoare a Coronei Brașov, a obținut locul 1 în probele de 500 m și de 1.000 m și s-a clasat pe locul secund în proba de 1.500 m.



„Campionatul Național de Seniori - Patinaj viteză role a fost organizat mult mai devreme față de anii precedenți. Fiind un an olimpic, ne axăm foarte mult pe pregătirea pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022. Deși acest campionat nu a fost un obiectiv important, mă bucur că am obținut trei timpi cu mult sub recordurile naționale, recorduri care au fost realizate în trecut tot de sportivul nostru Cosmin Nedelea. Mihaela Hogaș a câștigat probele de sprint, dar țelul nostru principal este calificarea la Jocurile Olimpice. De asemenea, copiii au avut rezultate foarte bune și, mai mult de atât, au patinat cu o tehnică demnă de invidiat pentru vârsta lor. Per total sunt foarte mulțumit! Săptămâna aceasta lăsăm rolele acasă și plecăm să ne pregătim pe gheață”, a declarat Bogdan Stănescu, antrenorul seniorilor.







Juniorii țin aproape





În aceeași perioadă cu întrecerea dedicată seniorilor și juniorilor A și B, a avut loc Campionatul Național de Sprint juniori C, D, E și F, la care micii sportivi ai clubului Corona Brașov au obținut, la rândul lor, rezultate foarte bune.



La categoria Juniori D, Cleopatra Munteanu a obținut medalia de bronz la 100 m și 500 m și un loc 4 în proba de 500 m, iar în clasamentul general a ocupat poziția a 4-a.



La aceeași categorie, Ariana Boariu a ocupat locul 4 la 100 m și două locuri 5 în probele de 500 m, la general fost a 5-a.



Cea mai numeroasă participare a reprezentanților Coronei s-a consemnat la categoria Juniorilor E (4 sportivi): Anya Adafinei, Ana Bălescu, Alexandra Spătăroiu și David Moisei.



Anya Adafinei a dominat clar concursul junioarelor E, cu trei locuri 1 la 100 m, 300 m și 500 m și clasarea pe prima poziție în clasamentul general.



Ana Bălescu s-a clasat pe locul 4 la 100 m și 300 m și pe locul 3 la 500 m, la general poziționându-se pe locul 3.



Alexandra Spătăroiu o ocupat locurile 3, 5 și 6 în probele de 100 m, 300 m, respectiv 500 m, venind pe locul 5 la general.



David Moisei a apărut pe locul 5 în clasamentul general, pe probe figurând pe locurile 6 la 100 m, 6 la 300 m și 5 la 500 m.



La cea mai mică categorie de vârstă, la juniori F, Corona a înscris-o în competiție pe Ecaterina Munteanu care s-a clasat pe un onorat loc 2 la general. Locul 3 la 100 m, locul 2 la 300 m și locul 4 la 100 m au fost rezultatele pe care le-a obținut.



Juniorii de la CSM Corona sunt pregătiți de Cristian Popa și Kristo Katalin.