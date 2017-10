Ploaie de goluri în Liga a IV-a

Liderul din Liga a IV-a, AS „Steagu Roșu” Brașov a reuşit scorul campionatului, în acest weekend, 16-1 în disputa la îndemână pe care a avut-o cu formația Cetatea Homorod, o partidă contând pentru etapa a 8-a a competiției județene.Golgheterul echipei braşovene, Alin Damian, a marcat 8 goluri, Bodean a reușit un hattrick, Horia Popa și Cocan au înscris de câte 2 ori fiecare, iar Dumitraș l-a învins și el pe portarul advers o dată.Și în celelalte partide, favoritele s-au impus, iar golurile nu au întârziat să apară în nici un meci, înscriindu-se în total 56 de goluri, adică în medie 7 goluri pe meci.

A.S. Prietenii Rupea – A.F.C.S. Carpaţi Berivoi 5-3

C.S. Chimia Oraşul Victoria – C.S. Inter Cristian 3-0

A.C.S. Voinţa Hurez – ACS Steagu Roşu 0-8

A.S. F.C. Precizia Săcele – A.S. Olimpic Voila 8-0

A.S.C. Olimpic Zărneşti – A.S. Inter Tărlungeni 2-1

A.S. Aripile Brașov – ACSM Codlea 0-3

A.S. Avântul Dumbravița – A.C.S. Colțea 1920 Brașov 2-4

AS SR Braşov – A.S. Cetatea Homorod 16-1



Clasamentul Ligii a IV-a:



1. AS SR Brașov 22p



2. Precizia Săcele 20p



3. Olimpic Zărneşti 18p



4. A.C.S.M. Codlea 18p



5. Colțea 1920 Brașov 17p



6. Inter Cristian 13p



7. Steagu Rosu Brașov 12p



8. Inter Tărlungeni 12p



9. Chimia Orașul Victoria 12p



10. Olimpic Voila 9p



11. Aripile Braşov 7p



12. Avântul Dumbrăvița 7p



13. Carpaţi Berivoi 7p



14. Prietenii Rupea 6p



15. Cetatea Homorod 6p



16. Voința Hurez 0p