Planuri pentru două cabinete stomatologice pentru elevi, la Brașov

Descriere foto: Cabinete stomatologice în școli; Sursa: bzb..ro; Sursa foto: dentistul.info.ro



Viceprimarul Braşovului Mihai Costel a anunţat că în bugetul pentru 2017 al Direcţiei de Servicii Sociale din Primăria Braşov (instituţie care coordonează activitatea medicilor şcolari) vor fi prevăzute sumele pentru amenajarea a două cabinete stomatologice şcolare.



„Încă nu am stabilit la ce şcoli vor fi amenajate cele două cabinete, însă la acestea nu se vor putea trata doar elevii respectivelor şcoli, ci toţi cei din municipiu”, a declarat Costel Mihai, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la Primărie cu managerii unităţilor de învăţământ din municipiu.



Braşovul nu are în prezent niciun cabinet stomatologic şcolar, servicii de medicină dentară gratuite fiind asigurate doar în cadrul Universităţii Transilvania, pentru studenţii din campus. Anul trecut, Municipalitatea a investit aproape 70.000 de lei, pentru modernizarea acestui cabinet stomatologic studențesc.



La un moment dat, la nivelul Spitalului Judeţean s-a pus problema deschiderii unui cabinet stomatologic pentru urgenţe, Consiliul Județean inaugurând dotările în ianuarie 2015 , ulterior proiectul fiind abandonat, în lipsa alocării posturilor de către Ministerul Sănătăţii.



Municipalitatea şi-a propus să se implice, în acest an în dotarea cabinetelor şcolare, unde există şi probleme de personal.