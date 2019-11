Planuri pentru a se scăpa de mirosurile neplăcute de După Ziduri

Descriere foto: Reţeaua publică de canalizare va fi adusă mai aproape de imobilele din vecinătatea canalului „Graft”, respectiv la limita de proprietate, astfel încât racordarea acestora să devină mai uşoară; Sursa: bzb.ro



Compania Apa a găsit soluţia pentru a scăpa de „parfumurile” de După Ziduri!



În secolul al XIV-lea, surplusul de apă provenit de la izvoarele care curgeau prin Şcheii Braşovului şi traversau străzile cetăţii, a fost deviat printr-un canal artificial, numit „Graft” (şanţ) la poalele dealului Romurilor. Canalul a îndeplinit două roluri majore de-a lungul timpului, obstacol natural în cadrul sistemului defensiv al Cetăţii şi preluarea apelor uzate din imobilele aflate în aproprierea acestuia.



Acum, la secole distanţă, deşi zona are o reţea publică de canalizare, în conformitate cu evidenţele Companiei Apa, există 90 de case care deversează apele menajere în canalul Graft, provocând poluarea lui.



Cum pârâul este descoperit în zona de promenadă de După Ziduri, cei care vor să ia o gură de aer curat, au o experiență nedorită din cauza mirosurile neplăcute. Acest lucru se petrece de mai multe decenii, întrucât deversarea era cea mai uşoară soluţie, ţinând cont de faptul că pârâul se afla foarte aproape de imobile (există şi cazuri în care pârâul trece pe sub aceste case). Imobilele se află în zona Şchei, pe străzile : Învăţătorilor, Podul Creţului, Pe Tocile, Căpitan Ilie Birt, Egalităţii şi Vasile Saftu.



„De-a lungul timpului, am propus o serie de soluţii pentru rezolvarea acestei probleme. Ultima a fost înaintată miercurea trecută, Primăriei Municipiului Braşov care, alături de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei, ne-au solicitat acest lucru.



Ca urmare, am elaborat un studiu tehnic prin care reţeaua publică să fie adusă mai aproape de imobile, respectiv la limita de proprietate, astfel încât racordarea acestora să devină mai uşoară”, au precizat reprezentanţii Companiei Apa Braşov, într-un comunicat de presă.



Primăria Braşov vrea să reamenajeze întreaga zonă, astfel încât aceasta să devină un punct de atracţie, după ce de anul viitor va fi redeschis vechiul Cinema Popular (care va avea acces din aleea de După Ziduri), dar se va şi deschide un acces între această zonă şi Piaţa Sfatului prin reamenajarea piaţetei din spatele imobilului cu nr. 27 din Piaţa Sfatului.



După acceptarea soluţiei de principiu, Compania Apa Braşov va începe pregătirea investiţiei (proiect de detaliu, avize, autorizaţii) şi va trece la realizarea lucrărilor necesare la reţeaua publică de canalizare.