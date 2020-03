Planuri pentru a se deschide o piaţă volantă la Codlea

Descriere foto: Codlea vrea să deschidă o piaţă volantă şi „un târg de purici”. Termenul de inaugurare a fost amânat până în 28 martie 2020 pentru că deocamdată, un singur producător a fost interesat de ofertă; Sursa: bzb.ro



Primăria Codlea avea în plan să deschidă la 1 martie, anul acesta o piaţa volantă în localitate, astfel încât localnicii să nu mai meargă pentru aprovizionare până în pieţele din Braşov.



Deocamdată, planul edililor nu a putut fi pus în aplicare, pentru că interesul agricultorilor a fost extrem de scăzut, chiar dacă apelul către producători a fost lansat încă din tomna anului trecut.



Potrivit viceprimarului municipiului Codlea, Erwin Albu, până în data de 28 februarie 2020 doar un singur producător de legume a fost interesat să participe.



„În aceste condiţii, am decis să amânăm inaugurarea până în 28 martie 2020. Am fost personal şi în piaţa engros din Stupini de câteva ori cu invitaţii către producătorii care se adună acolo. Se declară interesaţi, dar încă îi aşteptăm să şi dea curs invitaţiei. Am purtat multe discuţii începând de toamna trecută si sper să vină totuşi producătorii spre noi, chiar dacă nu este încă un proiect cu tradiţie”, a explicat Erwin Albu.



Piaţa volantă de la Codlea va fi amenajată în centrul oraşului, lângă Biserica Evanghelică şi va funcţiona în fiecare zi de sâmbătă. În această piaţa îşi va putea comercializa mărfurile orice producător de alimente, legume, fructe şi artizanat. Tot în piaţa volantă, într-un colţ special, codlenii îşi vor putea vinde obiectele nefolosite de acasă, pe modelul german al „Flohmarkt” - ului (în traducere din germana „târg de purici”), adică de piaţă de lucruri refolosibile.



Producătorilor care participă la piaţa volantă nu li se va cere nici o taxă, însă vor trebui să îşi aducă standuri de prezentare.



Proiectul pieţei volante se va dezvolta şi cu sprijinul iniţiativei braşovene „Adoptă un ţăran” şi cu cel al Agenţiei Metropolitane Braşov.