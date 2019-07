Planetariul Braşov va purta numele „Dumitru Prunariu”

Descriere foto: La Braşov a fost proiectat „CAPCOM Go! The Apollo Story” (documentar creat special pentru proiecţii de tip dom), cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima dintre cele 6 aselenizări; Sursa: bzb.ro



„Botezul” a fost făcut duminică, atunci când la Braşov au avut loc festivități pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la prima aselenizare



Primarul Braşovului, George Scripcaru, a anunţat că planetariul la Grădina Zoologică Braşov se va numi „Dumitru Prunariu”. Anunţul a fost făcut duminică, 21 iulie 2019, când la Braşov a fost proiectat „CAPCOM Go! The Apollo Story” (documentar creat special pentru proiecţii de tip dom), cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima dintre cele 6 aselenizări.



„Consider că braşoveanul Dumitru Prunariu, primul român ajuns în cosmos, merită această onoare”, a argumentat primarul.



„Aselenizarea a fost a întregii omeniri”



La evenimentul dedicat împlinirii a 50 de ani de la prima aselenizare a participat ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Excelenţa Sa Hans Klemm, primarul Braşovului, George Scripcaru, Dumitru Prunariu şi viceprimarul Barabas Laszlo.



Înainte de proiectarea filmului, ambasadorul SUA a explicat că împlinirea a 50 de ani de la prima aselenizare a fost marcată în toată lumea. „Chiar dacă vorbim de tehnologie şi specialişti din SUA, aselenizarea a fost a întregii omeniri. Am organizat astfel de evenimente în multe state ale lumii şi de fiecare dată s-a spus că este reuşita întregii omeniri”, a declarat oficialul american.



Academia Română nu are un planetariu



La rândul său, primarul Braşovului, George Scripcaru, a declarat că evenimentul este important pentru Braşov, mai ales că se desfăşoară la planetariu, un loc important pentru Braşov. „Am deschis acest planetariu în primăvară, dar a trebuit să mai aşteptăm o perioadă pentru a găsi specialişti care să se ocupe de operarea lui. Mă bucur că astăzi, organizăm aici un eveniment dedicat unui moment important pentru istoria omenirii”, a declarat primarul.



Dumitru Prunariu a declarat că ultima oară a fost la Zoo Braşov când avea 13 ani. „Am revenit acum şi constat cu bucurie că Primăria Braşov a amenajat, cu fonduri proprii, un planetariu de ultimă generaţie. Spre deosebire de Braşov, la Bucureşti a început de foarte mulţi ani amenajarea unui planetariu, însă nu l-a finalizat”, a declarat Prunariu.



Totodată, singurul cosmonaut român declarat că ţara noastră este implicată indirect în programul spaţial Artemis, prin care, în aproximativ 4 ani, oamenii vor ajunge din nou pe lună. „România este membru cu drepturi depline în Agenţia Spaţială Europeană. De doi ani avem o «părticică» din staţia cosmică internaţională. Ţara noastră este singura din Europa de Est care a ajuns atât de departe”, a mai spus Prunariu.



Licitaţie caritabilă organizată de Zoo Braşov



În timpul evenimentului de ieri, ambasadorul SUA, primarul Braşovului, Dumitru Prunariu şi viceprimarul Barabas Laszlo au semnat două tricouri dedicate primei aselenizări. „Unul dintre tricouri va fi expus la planetariu, iar celălalt va fi vândut la licitaţie, banii urmând a fi folosit în scop caritabil”, a declarat directorul Grădinii Zoologice Braşov, Alin Pînzaru.