Piața Sfatului devine Aleea Cărții, la Festivalul de Carte și Muzică Libris Brașov

Descriere foto: „Festivalul de Carte și Muzică” , ediţia a VI-a; Sursa: bizbrasov.ro; facebook.com/libriscultural.ro



De joi până duminică, Piaţa Sfatului devine o „librărie în aer liber”. Începe „Festivalul de Carte și Muzică”, ediţia a VI-a, eveniment organizat de Asociaţia Culturală „Libris Braşov” şi finanţat din bugetul Municipiului Braşov.



Festivalul de Carte și Muzică Libris Brașov este o manifestare culturală care reunește, în aer liber, în atmosferă istorică din Piața Sfatului, cele mai importante edituri și case de discuri din țară, pe o alee plină de imaginație și cântec.



Festivalul, care se va desfășura în perioada 13 – 16 iulie 2017, ajuns la cea de-a VI-a ediție, se adresează brașovenilor și turiștilor, tuturor celor care vor dori să facă o plimbare în Piața Sfatului (una dintre cele mai vizitate zone ale orașului, pol de concentrare a capitalului simbolic ca centru vechi al orașului).



Festivalul de Carte și Muzică Libris Brașov a devenit una dintre cele mai populare manifestări cultural-artistice ale orașului, reunind în edițiile precedente zeci de mii de vizitatori.



Odată cu Festivalul de Carte și Muzică, Aleea Cărții din Piața Sfatului devine an de an un îndrăgit și căutat loc de promenadă din centrul vechi, prin deschiderea culturală variată pe care o oferă prin lansări, întâlniri cu scriitori și interpreți, seri magice, cu recitaluri memorabile și o suită folclorică de excepție.



Cei care vor vizita între 13 – 16 iulie 2017 Piața Sfatului, se vor bucura de oferte generoase, cu reduceri şi promoţii din partea editurilor şi caselor de discuri. Vizitatorii vor găsi, în acest an, 40 de standuri cu cărţi din diverse domenii (de la literatură universală şi română până la cărţi de specialitate şi pentru copii).



Oferta de carte este dublată, de nenumăratele lansări, recitaluri şi de spectacolele folclorice. Invitaţi la lansări vor fi, printre alţii, Iulia Badea Gueritee, Anatol Basarab, Thea Haimovitz și vor susține conferințe și prezentări Bianca Brad și Adrian Lesenciuc (președintele Uniunii Scriitorilor din România).



În fiecare seară de festival, cei care vor ajunge în Piața Sfatului vor avea parte și de câte un concert de excepție printre invitați numărându-se trupa Hypnotique (joi, ora 21.00), Zdob și Zdub (vineri, ora 22.00) și Mircea Baniciu (sâmbătă, ora 20.00).



Târgul se va încheia duminică (o zi dedicată de dimineaţă până seara concertelor de folclor).



Târgul de Carte și Muzică va fi deschis în fiecare zi (de joi până duminică) între orele 10.00 şi 20.00.







PROGRAMUL „Festivalului de Carte și Muzică Libris Brașov”:





JOI, 13 IULIE 2017



Ora 12.00 Deschiderea oficială a celei de-a șasea ediții a Festivalului de Carte și Muzică

Ora 12.30 Lansare de carte „Auschwitz 70 de ani. Alive Tvr Cluj”, Libris Editorial

Invitați: Romeo Couți, jurnalist TV senior, coordonator proiect „Mărturii din infernul Holocaustului”

Ora 13.00 Festivitatea de acordare a premiilor Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Brașov

Ora 13.30 Lansarea Revistei literare Libris nr. 2/2017

Invitați: Adrian Lesenciuc, Laurențiu-Ciprian Tudor, Mihaela Malea Stroe, Cătălin Stanciu

Ora 14.00 Lansare de carte „O istorie a Brașovului” de Ion Dumitrașcu și Maria Maximescu, Libris Editorial

Ora 14.30 Lansare de carte „Umbrele trecutului” de Alexandru Maroiu, Libris Editorial

Invitat: Adrian Lesenciuc, Președinte Filiala Brașov a Uniunii Scriitorilor din România

Ora 15.00 Sesiune de autografe cu scriitorul Doru Munteanu, autorul trilogiei „Zilele Ființei”, Libris Editorial

Ora 17.00 Recital muzical Ricardo Caria

Ora 17.30 Întâlnire cu Carmen Gheorghe, autoarea romanului „La Inimi” (Libris Editorial, 2017)

Ora 18.00 Moment poetic cu Nicolae Băciuț și invitații săi:

Gabriella Costescu, Romița Mălina Constantin, Mihaela Aionesei

Ora 19.00 Lansare de carte „An” și CD „Bun” de Dinu Olărașu

Invitat: scriitorul Nicolae Băciuț

Ora 20.00 RECITAL OVIDIU NICULESCU & BAND

Ora 21.00 RECITAL HYPNOTIQUE





VINERI 14 IULIE 2017





Ora 16.00 Dezbatere Inițiativa „MINORITY SAFE PRESS” cu tema „Presa minorităților naționale” susținută de Forumul Internațional al Jurnaliștilor Români

Ora 18.30 Lansare de carte „Despre cultura de ieri și românii de azi. Convorbiri cu academicianul Răzvan Theodorescu” de Narcis Dorin Ion, Editura Rao

Invitați: acad. Răzvan Theodorescu, Narcis Dorin Ion și Ovidiu Enculescu, Director Grupul Editorial Rao

Ora 20.30 CONCERT FORMAȚIA CONEXIUNI ȘI SHOW LASERE

Ora 22.00 CONCERT ZDOB ȘI ZDUB





SÂMBĂTĂ 15 IULIE 2017





Ora 11.00 Întâlnire cu Aurora Georgescu, poeziile și personajele sale vesele

Recital de poezie, teatru și muzică pentru copii susținut de Aurora Georgescu și Ansamblul de Copii al Casei de Cultură Oltenița și Școala 3 Chirnogi

Invitată specială: Bianca Brad

Ora 12.00 Lansare de carte bilingvă „Povești de adormit prințese/ Contes pour faire dormir les princesses” de Iulia Badea Guéritée, Libris Editorial

Ora 18.00 Lansare de carte „Numerologia în viața fiecăruia” de Anatol Basarab

Ora 19.00 Lansare de carte „Tărâmul făgăduinţei” de Raymond Clarinard, Editura Zodia Fecioarei

Invitați: Iulia Badea Guéritée, traducător și Mona Vâlceanu, Director Editura Zodia Fecioarei

Ora 20.00 CONCERT MIRCEA BANICIU

Ora 21.00 CONCERT TRUPA COCO





DUMINICĂ 16 IULIE 2017



Ora 11.00 – 18.00 SPECTACOL DE FOLCLOR ROMÂNESC ȘI TRADIȚII MULTIETNICE

În program: dansuri tradiționale, parada portului popular, cântece și jocuri



În recital: IOANA BOZGA, NELU ȘOPTEREAN, RODICA STAN, FLORINA TRIF, RODICA POPA COMĂNICIU, ALEXANDRU PUGNA, RODICA POP SELING, DUMITRU DOBRICAN, MARIA GOLBAN ȘOMLEA, ION CREȚEANU





ATELIERE PENTRU COPII



Organizate în parteneriat cu Asociaţia Happy Moms

Coordonator: Dana Lupşa, Preşedinte Asociaţia Happy Moms