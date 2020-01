„Pianul cu poeme”, recital extraordinar în avans, de Ziua Culturii Naţionale

Descriere foto: Ziua Culturii Naționale, una dintre cele mai mari sărbători românești este marcată la Filarmonica Brașov (Sala Patria), printr-un Recital extraordinar susținut în scopul omagierii marelui poet Mihai Eminescu. În cadrul evenimentului brașovenii se vor bucura de prezența actriței Daniela Nane, a pianstei Ioana Maria Lupașcu și a renumitului istoric Adrian Cioroianu



„Pianul cu poeme” îi aduce pe actriţa Daniela Nane, pianista Ioana Maria Lupaşcu şi istoricul Adrian Cioroianu pe aceeaşi scenă, în jurul operei eminesciene şi nu numai!



Ziua Culturii Naţionale (sărbătorită în 15 ianuarie, când s-a născut poetul Mihai Eminescu) va fi marcată în avans, la Filarmonica Braşov, sâmbătă, în 11 ianuarie 2020, printr-un recital extraordinar ce va începe de la ora 19.00.



Astfel, actriţa Daniela Nane şi pianista Ioana Maria Lupaşcu sunt protagonistele unui nou spectacol eveniment de poezie şi muzică, intitulat „Pianul cu poeme”, îl care cei prezenți vor avea ocazia să-l revadă şi pe istoricul Adrian Cioroianu.



„Eminescu este un umanist european, este poetul care ne reprezintă şi care ne prezintă în forma cea mai nobilă a patrimoniului nostru. Cultura nu are graniţe, marele poet fiind mărturia unei inepuizabile deschideri într-un tărâm apropiat de public. Evenimentul are o importanţă deosebită, cu atât mai mult cu cât spectatorii se vor bucura de prezenţa în cadrul evenimentului a renumitului istoric Adrian Cioroianu”, a precizat directorul Filarmonicii, violoncelistul Anton Niculescu.



Din 2010, „Pianul cu poeme” a fost reprezentat de zeci de ori în ţară şi în străinătate, pe scene importante ale teatrelor şi filarmonicilor, inclusiv la Ateneul Român.



Publicul reacționează spectaculos peste tot, pentru că recitalul este clădit cu maiestrie și interpretat cu emoție și virtuozitate, astfel încât să declanșeze catharsisul. Pianul conduce publicul pe note muzicale semnate de mari compozitori romani sau încântă cu prelucrări folclorice inedite. Poezia pornește de la dragostea adolescentină, trecând prin diferitele ipostaze ale iubirii, până la regăsirea sufletească în deplină iubire necondiționată. Recitalul ridică energia piesă dupa piesă, construind din momente impetuoase și impresionante prin sensibilitate sau forță.



Cele două artiste vor evolua la sfârșitul acestei săptămâni la Brașov, alături de istoricul Adrian Cioroianu, programul fiind unul atractiv pentru publicul brașovean:



M. Eminescu – Glossa

Fantezia pe tema Lie Ciocârlie

F. Marinca – Eroare

C. Ioanid – Stergarul, G. Caccini – Ave Maria

J. Massenet – Meditație

P. Campanini – Nocturna nr. 1, M. Eminescu – Floare albastră

G. Dinicu – Hora Staccato

G. Coșbuc – Ispita

Fr. Liszt – „Consolation” nr. 3

M. Eminescu – La steaua

A. Piazzolla – Libertango, M. Isanos – Pentru tine

C. Porumbescu – Balada

M. Eminescu – Peste vârfuri

A. Piazzolla – Ave Maria