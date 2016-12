Petrecerea de Revelion în Piața Sfatului va începe la ora 23.00

Descriere foto: Revelion 2017 în Piața Sfatului; Sursa: bizbrasov.ro



Pentru trecerea în Noul An 2017 vom avea pe lângă spectacolele din centrul Braşovului şi un show de lasere și un foc de artificii.



Cei care nu și-au făcut alte planuri pentru noaptea de Anul Nou, au varianta de a petrece la cumpăna dintre ani în Piața Sfatului din Braşov, unde va fi organizat ca în fiecare an un spectacol.



La petrecerea în aer liber au fost invitați mai mulți artiști, ca sa-i bucure pe cei care vor ieşi în noaptea dintre ani ca să asiste la show-ul din Piața Sfatului.



DJ Project, Anna Lesko și Trupa Coco îi vor provoca pe brașoveni şi pe turiști deopotrivă să danseze până în zorii zilei.



În primele secunde ale noului an 2017, cerul va fi luminat de un impresionant foc de artificii.



Concertele vor începe de la ora 23.00 şi vor dura până adânc în noaptea dintre ani!



Iar ca trecerea spre 2017 să fie mai spectaculoasă, la ora 23.45 este programat un show de lasere.