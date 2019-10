Petre Daea, intervenţie de infarct la Digi24 după ce a fost pus să explice interzicerea exportului de carne de porc în UE

Fermele de porci din 29 de judeţe din România nu pot exporta carne în Uniunea Europeană. Alte patru judeţe se vor adăuga de săptămâna viitoare, printr-o decizie a Bruxelles-ului, celor 25 de judeţe aflate deja pe listă.



De vină pentru interzicerea exporturilor de carne de porc, estimate la 154 de milioane de euro pe an, ar fi chiar autoritățile de la București, care nu au luat măsuri suficiente pentru a stopa răspândirea pestei porcine africane. Asta înseamnă că am putea avea prețuri mai mari la carnea de porc de Crăciun.



Iar la creșterea prețurilor vor contribui și condițiile de pe piața internațională. Carnea de porc se scumpește accelerat din cauza problemelor din China, țară grav afectată de pesta porcină africană.

În direct la Digi24, ministrul demis al agriculturii Petre Daea a avut o intervenţie nervoasă în care a negat aceste informaţii.

El a spus că o asemenea informaţie privind interzicerea exportului nu există la nivelul autorităţilor române sau la nivelul UE.

Moderator TV: Trebuie să prezentaţi un plan de măsuri anti pesta porcină?



Luaţi-o încet cu mine. Eu stăpânesc fenomenul. M-aţi chemat să informez opinia publică? Să informez România? Vă rog să mă ascultaţi.

Petre Daea: M-aţi chemat să vă explic. Nu există niciun fel de situaţie. Şi nici nu va fi în România. Indiferent dacă e sau nu pesta porcină, exportul se face de producătorii agro alimentari cu un regim sanitar veterinar bine instituit cu norme europene. Toate ţările din UE care au pestă, şi-s foarte multe, comercializează produse din carne de porc.



Moderator TV: Noi prezentăm o informaţie. În acest moment, 25 de judeţe din România nu pot să exporte carne în UE

Petre Daea: Nu există aşa ceva. Există prezenţa virusului în 25 de judeţe, dar sunt pe focare izolate şi nu pe tot judeţul. La nivelul României în doar 2,3 la sută din UAT-uri e prezent virusul. E o molimă extrem de periculoasă la nivelul întregii planete, Europa se confruntă de mult. (...) Nu se va interzice pentru că nu e temei tehnic sau juridic în România



Moderator TV: V-au cerut autorităţile de la Bruxelles un plan de măsuri?

Petre Daea: Eu ştiu ce mi-au solicitat şi sunt în permanentă legătură şi facem plan în fiecare moment.

Moderator TV: Le-aţi spus producătorilor că veţi cere o amânare de la Bruxelles?

Petre Daea: Am intervenit pentru o analiză corectă a sistemului din România.

Moderator TV: Ce înseamnă asta?



Petre Daea: Nu e prima dată când intervin. Autorităţile sanitar veterinare au fost şi vor fi în dispozitiv de lucru pe baza unei proceduri foarte clare cu autorităţile la nivelul UE.

Moderator TV: Telespectatorii văd o hartă făcută de Comisia Europeană. Apar acolo zone de risc în funcţie de care se iau măsuri de combatere şi sunt niveluri de restricţie unde România e în zona roşie.

Petre Daea: România e în zona roşie pentru a lua măsuri. Zona roşie e desenată pentru mişcările de animale. Sunt anumite restricţii, în România sunt foarte multe, de aceea acea culoare roşie, dar nu toată ţara e ocupată de pesta porcină.

Moderator TV: Aţi spus săptămâna trecută că sunt oameni care nu au înţeles pericolul real al acestui virus. Ne spuneţi aşadar că Bruxelles, deşi le-aţi spus producătorilor că există pericolul impunerii interzicerii de export, veţi convinge Bruxelles să nu pună această interdicţie?

Petre Daea: Toată ţara trebuie să se apere. E o situaţie pe care o putem ţine sub control dacă interpretăm corect acest fenomen. Nu există o asemenea situaţie. Nu există o interzicere a ieşirii preparatelor în afara ţării. E adevărat că prezenţa acestui virus creeaza faorte multe probleme motiv pentru care am pus în discuţie public un ordin pentru a stabili dimensiunile exploataţiei pentru a intra în rânduială.