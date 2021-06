peste 450 de poziții vacante la cel mai mare târg de locuri de muncă la Brașov!

First Job School organizeaza in perioada 23-24 iunie 2021, intre orele 09.00-18.00 cea de-a VIII a editie a CELUI MAI MARE TARG DE LOCURI DE MUNCA la International Trade Center Brasov.







Ofertele de angajare sunt din toate domeniilor de activitate vizand atat pozitii entry level cat si top management din: IT, productie, administrativ, comert, servicii, turism etc. Angajatori de renume din Regiunea Centru cauta atat muncitori necalificati cat si specialisti in diverse domenii. Ofertele de angajare sunt atat pentru persoanele cu experienta in domeniile amintite cat si pentru absolventi de liceu, studenti sau muncitori necalificati.







De asemenea sunt oferte pentru persoanele care doresc sa lucreze in strainatate cu salarii pornind de la 1500 euro/luna, fara comision de recrutare.





La eveniment vor fi promovate peste 450 de pozitii vacante. Organizatorii preconizeaza participarea a peste 2000 de candidati.





Printre companiile Premium care si-au anuntat participarea se numara: Aateq, Benchmark, Autoliv, Metaltech, APT, Mepro Sisteme, Harsha Engineers Europe, Preh, Joysonquin Automotive Systems Romania, Karpaten, Gi Group, BWB Surface Technology, NBHX Rolem, Aman si RH Electronic Technologies.





First Job School are o experienta de peste 18 ani pe piata, a fost lider de parteneriat cat si beneficiar in mai multe proiecte cu finantare europeana nerambursabila si a certificat peste 5000 de persoane in diverse meserii. De asemenea are traditie in organizarea targurilor de locuri de munca in mai multe judete: Sibiu, Mures, Harghita, Constanta etc.