Peste 3.100 de vârstnici din Braşov şi-au ridicat tichetele „din suflet pentru seniori”

Numărul de beneficiari a scăzut de la an la an. Venitul maxim pentru care se acordă această facilitate a rămas neschimbat din anul 2014



3.140 de vârstnici din Braşov cu venituri mici au ridicat de la Direcţia de Asistenţă Socială bonurile valorice acordate în ediţia de Crăciun a campaniei „Dar din suflet pentru seniori”.



Campania s-a desfăşurat în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2019, iar prin acest program social, pensionarii cu venituri mai mici de 1.000 de lei / membru de familie au primit bonuri valorice cu o valoare totală de 100 de lei, pe care le-au putut folosi pentru a cumpăra produse alimentare.



Venitul maxim până la care se acordă aceste tichete a rămas neschimbat de la lansarea campaniei, respectiv din anul 2014. De altfel, având în vedere că în ultimii ani au crescut pensiile, numărul beneficiarilor a scăzut de la an la an, pe măsură ce veniturile depăşeau plafonul maxim de 1.000 lei. De exemplu, la ediţia de Crăciun din anul 2018, au ridicat bonuri valorice 4.511 de vârstnici.



Următoarea ediţie a programului „Pentru suflet” se va desfăşura înaintea sărbătorilor pascale.