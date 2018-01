Peste 300 de solicitări pe zi la Ambulanţa Braşov

Descriere foto: Peste 300 de solicitări pe zi la Ambulanţa Braşov, în minivacanța de Revelion; Sursa: bzb.ro



Sărbătorile i-au ținut la datorie pe cei pregătiți să intervină pentru salvarea brașovenilor și a celor care au avut nevoie de ajutor. Iar mini-vacanța de Revelion le-a dat din plin de lucru. Echipajele de intervenție au fost suplimentate. Totuși, numărul cazurilor la care s-a intervenit a fost mai mic decat la Revelionul precedent.



În ultima zi a anului 2017 şi primele două zile din 2018, ambulanţierii braşoveni au avut peste 300 de solicitări pe zi.



Nu doar accidentările pe pârtii le-au dat de furcă celor de la Ambulanţă; echipajele au intervenit şi în cazul cardiacilor, dar şi al mânuitorilor de petarde.



Pentru a putea face faţă solicitărilor, la Ambulanţa Braşov nimeni nu a avut concediu pe final de an, iar echipajele au fost suplimentate.



„Au fost foarte multe solicitări, peste 300 de solicitări pe zi şi asta înseamnă un număr mare, raportat la lipsa noastră de personal. Noi am căutat să suplimentăm numărul de echipaje, dat fiind că mulţi medici de familie erau în concediu, a trebuit să suplinim şi activitatea medicilor de familie”, a explicat, dr. Magdalena Piroska, director medical la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Braşov.



Accidente s-au produs şi pe pârtiile de schi, cele mai multe în Predeal, spun medicii de la Ambulanţă.



Totuşi, cele mai multe intervenţii nu au fost pe pârtii. „Cele mai multe cazuri au fost cele medicale: petarde, accidente cu petarde (totuși, mai puţine decât în anii trecuţi). Nici accidente rutiere n-au fost foarte multe. Dar cazuri medicale au fost multe şi au fost cazuri grave. Pe data de 1, de exemplu, am avut 8 decese, pe lângă pacienţii resuscitaţi, găsiţi în stop, resuscitaţi şi duşi la spital, deci 8 decese şi cazuri grave. În special cardiaci am avut mulţi”, a mai spus dr. Magdalena Piroska.



Media intervenţiilor echipajelor de ambulanţă este de 200 de cazuri pe zi, 90% dintre acestea venind prin 112.