Peste 2.500 de sportivi vor alerga duminică la „Maratonul Internațional Brașov”

Brașovul nostru se va transforma duminică într-un imens teren de alergare! 2.500 de sportivi din toată țara și din strainatate vor alerga la Brașov în cadrul unui maraton internațional.își va deschide porțile încă de sâmbătă, 20 mai 2017, în Piața Sfatului, cu sesiunea de predare a kiturilor, sport expo și cursele copiilor.Apoi, duminică, 21 mai 2017, sărbătoarea sportivă va atinge cotele cele mai înalte: începând cu ora 8.00 se va da startul la toate cele 5 probe ale concursului:Competiţia sportivă cuprinde şi două curse adresate copiilor (de 500 metri, respectiv 1km), prin care organizatorii doresc să tragă un puternic semnal de alarmă asupra obezităţii infantile, fenomen care a atins cote alarmante în Europa. Startul şi sosirea vor fi în Piaţa Sfatului.Câteva mii de susţinători şi-au anunţat deja prezenţa pentru a-şi aclama favoriţii la ineditul eveniment sportiv.- fi o cursă deosebită având în vedere traseul pe care se va alerga. Zona de start și finish va fi în centrul vechi al orașului, în Piața Sfatului, între Biserica Neagră și Casa Sfatului, iar traseul o să îi poarte pe alergători pe cele mai importante străzi și obiective turistice din oraș.Maraton - 42kmSemimaraton - 21kmTeam run 4*10kmCursa de 10kmCursa populară – 5kmEvenimentul sportiv, omologat de cel mai important for internaţional din domeniu – AIMS, va alinia la start pe lângă brașoveni, peste 100 de alergători străini veniţi din 21 ţări, printre care: SUA, Canada, Italia, Germania, Spania, Regatul Unit, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Cipru, Olanda, Turcia, Franţa, Polonia, Irlanda, Rusia, Chile, Republica Moldova, punctând nu numai anvergura internaţională a competiţiei, dar mai ales interesul crescut pentru turismul sportiv în România.„Am reuşit să aducem acest oraş frumos acolo unde îi este locul – pe harta mondială a maratoanelor, ceea ce înseamnă că l-am transformat, indirect, într-un punct de atracţie turistică pentru toţi iubitorii de sport din lume. Chiar dacă este o competiţie, sunt convins că nu vor lipsi zâmbetele, entuziasmul, dorința de a lăsa orice grijă deoparte măcar pentru câteva ore. Peisajul superb din Braşov şi din împrejurimi nu are cum să nu-ţi transmită o stare de bine şi poftă de alergare. Le mulțumim autorităților publice, Poliției și Jandarmeriei pentru tot spijinul acordat. Le mulțumim brașovenilor că au răspuns în număr atât de mare invitației de a veni să alerge la cursa populară. Sperăm să vedem cât mai mulți susținători pe marginea traseului și cât mai multă înțelegere pentru blocarea traficului auto pe perioada desfășurării evenimentului” a explicat Bogdan Antohe, Race Manager.Organizatorii și partenerii evenimentului au pregătit. La toate cursele, primii clasaţi – atât la masculin şi feminin, cât şi în funcţie de categoriile de vârste – vor primi premii în bani, cupe, diplome, produse şi servicii sportive. În acelaşi timp, niciun participant nu va pleca cu mână goală – efortul tuturor va fi răsplătit cu o medalie deosebită.Toţi alergătorii de la Maratonul Internațional Brașov powered by Telekom vor ajuta copiii și adulții diagnosticați cu boli incurabile aflați în grija Fundației HOSPICE Casa Speranței. 15% din taxa de participare la probele competitive, precum și 100% din taxa de înscriere de la cursa populară vor fi donați unei cauze umanitare, prin intermediul Fundației Telekom Romania.între orele 8.30 - 14.30, ultima cursă RAT la urcare din Braşov către Poiana Braşov fiind programată la ora 8.30, iar ultima cursă la coborârea din Poiana Braşov la ora 8.00.între orele 8.00 - 11.00 pe următoarele străzi: ora 8.00, Piaţa Sfatului - B-dul Mureşenilor - B-dul Eroilor - strada Lungă - strada De Mijloc - strada Câmpului - strada Lungă - Şirul Livezii - Livada Poştei (circulaţie închisă 15 minute între orele 7.55 - 8.20) - strada După Ziduri - strada George Bariţiu - B-dul Eroilor - B-dul 15 Noiembrie - Calea Bucureşti - strada Toamnei - strada Mihail Kogălniceanu - strada Iuliu Maniu - strada Nicolae Iorga - strada Lungă - Şirul Livezii - DN 1E (circulaţie închisă între orele 8.30 - 14.30) - Aleea Tiberiu Brediceanu - strada G. Coşbuc - strada Cerbului - strada Sforii - Piaţa Sfatului.Lista modificărilor poate fi consultată accesând: http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/maratonul-de-duminica-modifica-partial-traseele-si-orarele-ratbv.html