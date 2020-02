Pericol pe pârtiile din Poiana Brașov!

Descriere foto: Atenționare pe pârtii în Poiana Brașov pentru începători; Sursa:facebook.com/primariabrasov



Având în vedere temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă, inclusiv în timpul nopții, stratul de zăpadă, deși consistent, are o textură specifică perioadelor cu temperaturi pozitive, ceea ce le poate crea dificultăți schiorilor fără experiență (este vorba de așa numita ,,zăpadă ortopedică”, o zăpadă grea, care, parțial, nu are aderență neceară pentru a se crea un strat tare, pe toată grosimea lui).



„Îi rugăm pe cei care nu au experiența necesară pentru schiatul în astfel de condiții, să se deplaseze cu atenție. Stratul de zăpadă are o grosime de 60-80 de cm. Astăzi circulă următoarele instalații de transport pe cablu: telegondola, telecabinele Capra Neagră și Kanzel, cele doua telescaune Ruia și Lupului, teleschiurile Bradul și Stadion și snowpark Bradul.



Zona inferioară a pârtiei Subteleferic este închisă pentru desfășurarea unei competiții”, potrivit reprezentanților Primăriei Brașov.