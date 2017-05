Percheziţii într-un dosar privind gestionarea deficitară a fondurilor publice!

Descriere foto: click.ro

La data de 17 mai, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au efectuat două percheziţii în municipiul Braşov, la sediul unei organizaţii şi la domiciliul unei femei în vârstă de 64 ani. Potrivit Transilvania Expres, este vorba despre Luana Minea, fosta şefă de la Crucea Roşie Braşov.



În cauză sunt efectuate cercetări cu privire la gestionarea deficitară a fondurilor publice primite de la o instituţie publică în perioada 2013 - 2015, prin schimbarea destinaţiei pentru care au fost acordate.



Pe numele femeii a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deturnare de fonduri, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și delapidare. Luana Minea, fost consilier judeţean PSD şi şefa Crucii Roşii, şi-a dat demisia din toate funcţiile publice, în februarie anul trecut, în urma unui scandal în care a fost implicat poliţistul Marian Godină.