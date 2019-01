Penultima etapă a „Promo Rally TOTAL” - Test pe zăpadă

Descriere foto: Campionatului Promo Rally TOTAL powered by SDS programează duminică, 20 ianuarie 2019, o etapă de întreceri pe zăpadă; Sursa: newsbv.ro



Raliul organizat de Autoblic debutează în 2019 pe clasicul traseu brașovean din cartierul Bartolomeu



Penultima etapă a campionatului Promo Rally TOTAL powered by SDS programează duminică, 20 ianuarie 2019, o etapă în care aderenţa automobilelor participante va avea un rol hotărâtor în alcătuirea clasamentelor.



Prognoza meteo pentru duminică prevede cer înnorat cu posibile precipitaţii sub formă de ninsoare. Având în vedere acest aspect, organizatorii pregătesc un circuit pe parcurgerea căruia concurenţii se vor întâlni cu zăpadă afânată, zăpadă îngheţată, dar şi asfalt umed.



În sportul auto parcurgerea traseelor cu aderenţă scăzută reprezintă spectacol şi deliciu pentru spectatori. Pentru piloţi, parcurgerea unui astfel de traseu va constitui o experienţă de neuitat. Pentru că toată lumea iubeşte derapajul şi pentru ca acesta trebuie făcut controlat, în condiţii de maximă siguranţă şi securitate, se preconezează că va fi un număr mare de spectatori.



70 de concurenți sunt înscriși și se vor duela pentru premiile puse în joc, în cele 4 clase și 6 grupe, la start fiind acceptate atât mașini neînmatriculate, cât și piloți licențiați minori. Etapa din cartierul brașovean Bartolomeu va avea două manșe de concurs și una de antrenament.



Ambasadorii etapei brașovene vor fi Paul Țurcanu, pilot de raliuri și de viteză în coastă legitimat al clubului Auto Blic și administrator al companiei brașovene KONVEKTA, partener tradițional al proiectului Promo Rally TOTAL powered by SDS – SAFE | driving school și pilotul SDS Rally Team, Vlad Teodor, cel care aleargă cu un spectaculos BMW 328i în campionatele naționale de raliuri și viteză în coastă. Ambii piloți vor fi la start cu automobilele de concurs și vor evolua demonstrativ.



Cei prezenți vor putea participa la o tombolă cu premii diverse, între care cursuri de conducere defensivă, un weekend de drive test cu o mașină Țiriac Auto, o cină romantică la Restaurant Altitude din Poiana Brașov, vouchere pentru simulatorul auto profesional, Racing Sim sau vouchere pentru analize medicale oferite de Laboratorul medical Sfânta Maria.