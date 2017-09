Pe pârâul Ghimbăşel va fi montat un grătar care să colecteze deşeurile aduse de apă

Descriere foto: Ecologizare pe Pârâul Ghimbășel; Sursa: bzb.ro



În Oraşul Râşnov se va instala, de-a latul pârâului Ghimbăşel, un grătar care să colecteze deşeurile aduse de apă.Această amenajare, menită să oprească gunoaiele, este un proiect pilot care ar putea fi utilizat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov şi în alte localităţi.



Grătarul, urmează să fie montat pe pârâul Ghimbăşel, la intrarea în Râșnov, după podul dinspre Predeal, iar lucrările vor fi executate în acest an.



„Dispozitivul va opri deşeurile care vin dinspre Predeal. Pentru realizarea acestei amenajări, Primăria Râşnov are sprijinul Sistemului de Gospodărire a Apelor Braşov, care, în situaţia în care proiectul va avea rezultate benefice, va realiza procedura de avizare în baza datelor obţinute de la Râşnov. „Amenajări asemănătoare au mai fost realizate doar în anii 1940, în zona Vidraru, de către germani. Practic, la noi se va realiza un proiect pilot. Dacă va fi un succes, modelul nostru va fi replicat şi în alte localităţi din ţară, care se confruntă cu această problemă”, a precizat viceprimarul Râşnovului, Marieana Ducar.



Instalarea unui astfel de grătar vine în contextul în care, an de an, de cel puţin două ori, albia pârâului este ecologizată, fiind strânse atât gunoaiele aduse de apă, cât şi cele aruncate de unii dintre localnici.



Anul acesta, în intravilanul oraşului, pârâul Ghimbăşel a fost ecologizat de trei ori: în 22 martie - de Ziua Mondială a Apei, în 18 mai - de Ziua Voluntarilor în Luna Curăţeniei şi în 9 septembrie. La ultima acţiune, desfăşurată la patru luni după cea din luna mai, au participat peste 100 de persoane, de la salariaţi ai Primăriei Râşnov şi ai Goscom, la beneficiarii de ajutoare sociale. De asemenea, a dat o mână de ajutor şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov. În 9 septembrie, în total, de pe malurile pârâului Ghimbăşel şi din apă s-au strâns 20 de tone de gunoaie.



Crengile pot fi extrem de periculoase, pentru că, în cazul unor precipitaţii abundente, când nivelul pârâului creşte, acestea pot fi luate de apă, odată cu PET-urile şi alte deşeuri plutitoare şi formează „baraje” la picioarele podurilor.



Municipalitatea le reamintește râşnovenilor care îşi curăţă pomii din gospodărie, tund iarba sau gardul viu că pot lăsa resturile vegetale la poartă în anumite zile, pentru a fi ridicate gratuit de firmele de salubritate. Din păcate, unii locatari nu ţin cont de această facilitate şi duc crengile pe malurile Ghimbăşelului.



„În 9 septembrie s-a strâns o remorcă de crengi. Conform unor programări cunoscute de toţi râşnovenii, resturile vegetale sunt ridicate de două ori pe lună, dar unii locuitori nu mai au răbdare, îşi curăţă pomii şi duc deşeurile pe malul apei”, a mai spus viceprimarul Râşnovului, Marieana Ducar.