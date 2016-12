Se deschide oficial sezonul de iarnă la Predeal. Începe „Perfect Winter”!

Descriere foto: Se deschide oficial sezonul de iarnă la Predeal; Sursa: bzb.ro



Cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului, în 23 decembrie 2016, la Predeal se va declara deschis oficial sezonul de schi, eveniment care în acest an are loc simultan cu cel din Poiana Braşov, programat tot pentru vineri seară.



Pregătirea pârtiilor de schi din Predeal a început de mai mult timp, având în vedere că temperaturile au permis pornirea instalaţiilor de producere a zăpezii artificiale.



După 15 decembrie, deoarece condiţiile meteo au fost favorabile, s-a putut schia pe pârtia Clăbucet. Se continuă producerea de zăpadă artificială, astfel încât să se poată schia în condiţii optime şi pe celelalte pârtii, iar administratorii domeniului schiabil speră ca până la finele acestui an, toate cele şase pârtii de schi să funcţioneze la capacitate 100%.



Aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani, pârtiile din Predeal vor fi animate în fiecare weekend cu evenimente pregătite pentru turişti.



Vor avea loc evenimente în fiecare weekend şi va fi organizat chiar şi Revelionul pe pârtie.



Startul sezonului oficial de iarnă se va da în 23 decembrie, când în Predeal va avea loc „Parada lui Moş Crăciun”, punctul de pornire fiind Gara CFR, iar cel de sosire Căsuţa lui Moş Crăciun de la pârtia Clăbucet, care va rămâne deschisă în perioada 23 - 27 decembrie 2016, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari. La Casa Moşului se vor organiza concursuri cu premii şi se vor oferi cadouri.



În 31 decembrie, turiştii şi predelenii vor putea sărbători trecerea în noul an pe Pârtia Clăbucet, ei fiind invitaţi la „Winter Lights”, cu muzică şi un spectacol de artificii impresionant.



Noul an va începe cu alte evenimente. Astfel, în 14 şi 15 ianuarie 2017, cei mai importanţi producători de schiuri din lume vor organiza pe pârtia Clăbucet „Ski test day”, în care se vor întrece în a demonstra măiestria schiorilor, dar şi performanţele echipamentelor.



Tot în prima lună a anului 2017 vor mai fi două evenimente, mai precis „Electric Winter Festival”, în 21 ianuarie şi „Alpin Film Festival”, în perioada 23-29 ianuarie.



Luna februarie va începe cu un eveniment dedicat copiilor, „Kids Snow Fest”, care se va desfăşura în 4 februarie 2017, iar îndrăgostiţii sunt aşteptaţi în 11 februarie la un eveniment Valentine's Day.





Pentru ca toţi turiştii să se simtă in siguranţă, salvamontiştii vor fi pregătiţi pentru orice situaţie.



Pe lângă pregătirea domeniului schiabil, anul acesta autorităţile locale predelene au luat şi noi măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă al turiştilor.



„Am dotat serviciul Salvamont cu un snowmobil, cu un ATV cu kit de şenilă, cu achie (sanie – n.r.) şi echipament pentru toţi salvamontiştii - schiuri, clăpari, mănuşi, cască şi ochelari. Avem o formaţie de 6 salvamontişti pregătiţi pentru sezonul de iarnă 2016-2017”, a declarat primarul Predealului, Liviu Cocoş.



La rândul lor, salvamontiştii predeleni se declară pregătiţi din toate punctele de vedere pentru startul sezonului de iarnă, iar după ce au intrat în posesia unui sediu propriu în urmă cu aproape doi ani, acum beneficiază şi de dotări la nivel european.



„ATV-ul poate fi folosit indiferent de anotimp, pentru că utilizând kit-ul de şenile putem ajunge şi pe timp de iarnă în zone greu accesibile, chiar şi pe pante abrubte, unde se ajunge mai greu mergând pe jos. Toate acestea înseamnă un timp mai scurt de intervenţie. Sperăm, dacă se poate, să avem cât mai puţini accidentaţi, iar lumea să vină să se distreze şi să se simtă bine fără alte probleme. Este important ca turiştii să asculte sfaturile salvamontiştilor, să vină îmbrăcaţi adecvat, fiindcă vin la munte, nu la mare, să evite hipotermiile şi să nu amestece sporturile de iarnă cu alcoolul”, a spus Mihai Marina, şeful salvamontiştilor predeleni.



În caz de urgenţe, turiştii pot apela numărul 112 sau „0salvamont” (0725826668), numărul Dispeceratului Naţional Salvamont.