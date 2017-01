Pe 14 ianuarie se sărbătoreşte intrarea în ANUL NOU pe stil vechi!

Descriere foto: Anul Nou pe rit vechi; Sursa foto: vitorialipan.ro



Există persoane care primesc felicitări pentru că vor începe mâine un an nou.



Anul Nou pe stil vechi, va fi sărbătorit mâine, sâmbătă, pe 14 ianuarie 2017, de către creştinii ortodocşi pe rit vechi. Asta înseamnă că ei, la noapte vor pătrunde în noul an şi vor celebra Revelionul! Astăzi ei se află în Ziua de Ajun!



Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc de obicei trecerea în noul an în noaptea de 13 spre 14 Ianuarie, pentru că atunci ar începe Anul Nou după Calendarul Iulian. Această sărbătoare va fi comemorată în mod concret de credincioşii creştini de rit vechi, care fac parte din biserici ortodoxe care nu au preluat calendarul Gregorian Îndreptat.



Pentru sârbi, ucraineni, ruşi şi lipoveni, noaptea care va veni va înseamna mese întinse până la ziuă, bucate alese, muzică, distracţie şi multă veselie. Aşa cum se întâmplă la Revelion!



Prima zi a Anului Nou pe Rit vechi va fi cea de mâine, sâmbătă, 14 ianuarie 2017. Moldovenii, basarabenii, macedonenii, ruşii, lipovenii, sârbii şi ucrainenii petrec la două săptămâni după ce majoritatea dintre noi am trecut în 2017.



În România trăiesc peste un milion de adepţi ai Bisericii Creştin-Ortodoxe de Stil Vechi, îndeosebi ruşi, lipoveni şi sârbi. Numărul ruşilor lipoveni este de aproximativ 29.800, al ruşilor – de 8.900 şi al sârbilor – 22.500. Cei mai multi sârbi se află în Banat. Pe langa ei în România trăiesc şi 1.780 de armeni. Comunităţile de ruşi lipoveni au ajuns în Moldova şi în Dobrogea în secolul al XVII-lea, în timpul reformei iniţiate de Ţarul Petru cel Mare. După 1989, şi-au construit în România 130 de biserici, schituri şi mănăstiri pe rit vehi.



Celor care vor sărbători la noapte Revelionul şi mâine vor celebra Anul Nou şi îl vor sărbătorii şi pe Sfântul Vasile pe rit vechi, din comunităţile româneşti li se adaugă turiştii veniţi special pentru sărbătorile pe rit vechi în staţiunile sau pe la pensiunile din România. Poiana Braşov şi Predealul sunt pline de oaspeţi, dar există şi alte staţiuni care găzduiesc turişti veniţi special pentru acest eveniment.



Mesele îmbelşugate vor fi acoperite cu mâncăruri tradiţionale. Cei care celebrează sărbătorile pe rit vechi au obiceiurile lor, multe şi savuroase.



Un singur exemplu: Sârbii din Banat obişnuiesc să spargă de podea paharele din care au băut prima şampanie în noul an, ei fiind convinşi că astfel vor fi sănătoşi tot anul.



Diferenţa între cei care respectă sărbătorile de rit vechi şi cei care urmează calendarul gregorian constă în faptul că sărbătorile pe stil nou cu dată fixă sunt celebrate cu 13 zile mai devreme. Singura sărbătoare pe stil nou care respectă vechiul calendar iulian este Paştele.



Aşadar , pentru ruşii, lipovenii, ucrainieii ,macedonenii şi sârbii din România, sărbătorile continuă! Astăzi este Ajunul. Iar mâine va fi prima zi a Noului An!



Le urăm LA MULŢI ANI cu voie bună! Noul an ce vine să vă împlinească dorinţele şi să vă aducă spor în toate, bucurii şi prosperitate! Sărbători frumoase şi fericite!