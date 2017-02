Patru week-end-uri cu fotbal pentru juniori la „Enjoy Sport’s Winter Cup”

Descriere foto: Enjoy Sport’s Winter Cup; Sursa: bzb.ro



În acest week-end debutează la Braşov turneul „Enjoy Sport’s Winter Cup”, destinat copiilor şi juniorilor din nu mai puţin de 8 categorii de vârstă.



Pe parcursul a patru week-end-uri din luna februarie 2017, peste 160 de echipe se vor întrece pe două terenuri sintetice (baloane aflate la ieşirea spre Predeal), la Sala Sporturilor şi la sălile de la Şcoala Gimnazială nr. 11, respectiv cea a Colegiului de Informatică „Grigore Moisil”.



La startul competiţiei organizate de CS Colţea 1920 Braşov şi Enjoy Sports Agency, în parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal şi Direcţia pentru Sport şi Tineret Braşov se vor afla cluburi importante la nivel de copii şi juniori din întreaga ţară, precum Academia Gheorghe Hagi, Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti, Pandurii Târgu Jiu, Şcoala de Fotbal Dani Coman, Chindia Târgovişte, FC Braşov sau Juniorul Bucureşti.





Programul complet al Enjoy Sport’s Winter Cup:



- 3-5 februarie 2017, U7 – Sala Informatică

- 3-5 februarie 2017, U9 – Sala Sporturilor

- 3-5 februarie 2017, U11 – Baloane All Times

- 10-12 februarie 2017, U8 – Sala Sporturilor

- 10-12 februarie 2017, U10 – Baloane All Times

- 17-19 februarie 2017, U12 – Baloane All Times

- 24-26 februarie 2017, Juniori C – Baloane All Times

- 26-29 februarie 2017, U13 – Baloane All Times