Patricia Vizitiu, achiziție cu greutate la Corona Brașov!

Corona Brașov pășește cu dreptul în noul an și reușește să o aducă în cadrul echipei pe experimentata jucătoare Patricia Vizitiu!



Patricia Vizitiu are o carieră prestigioasă, punctată de succese la cel mai înalt nivel: medalie de argint în EHF Champions League în 2010, medalie de argint în EHF Champions League în 2009 și 2012, medalie de aur Cupa EHF în 2018, medalie de aur EHF Challenge Cup în 2007, medalie de argint EHF Cup Winners' Cup în 2008.



Jucătoare puternică, Patricia a reprezentat România în 46 de meciuri ale naționalei și a fost vicecampioană europeană de junioare (Austria 2005), a obținut medalie de bronz la Campionatul Mondial pentru tineret (Canada 2006), medalie de bronz la Campionatul Mondial (Danemarca 2015) și argint la Campionatul Mondial Universitar (Spania 2016).



„Am satisfacția că cei de la Corona Brașov cred în mine și m-au solicitat cu insistență! Vreau din suflet să văd, din nou, Brașovul în prima Ligă, să dea Dumnezeu să reușim obiectivul! Echipa este tânără și dornică de performanță și pentru mine asta este foarte important. Sper să le dau sfaturi bune, cum le-am primit și eu de altfel în cariera mea de la colegele mele mai mari cu 10, 12, 14 ani și să le duc către un handbal de nivel înalt” declară Patricia Vizitiu, noua jucătoare a Coronei Brașov.



Patricia Vizitiu a mai evoluat la Rulmentul Brașov, Oltchim Râmnicu Vâlcea, CSM București, Minaur Baia Mare, HCM Râmnicu Vâlcea , SCM Craiova, CSM Galați, CS Dacia Mioveni 2012 dar și pentru echipe străine: Usdukar BSK Istanbul și Krim Ljubliana.



„Un transfer bun pentru noi, o jucătoare care a fost dorită la Corona. Patricia este o jucătoare importantă, cu multă experiență în handbalul feminin românesc și internațional și care ne dorim să ne aducă plusul de care avem nevoie atât în teren, cât și în vestiar. Suntem bucuroși că ni s-a alăturat, îi urăm bun venit și să fie într-un ceas bun!”, declară Alin Bondar, antrenor principal Corona Brașov.



Patricia joacă pe postul inter dreapta și va debuta în meciurile oficiale sub culorile galben-albastru, în meciul de acasă, din etapa 11, din 23 ianuarie, în compania formației Acs Spartac București.