Patinaj artistic: Simona Pungă revine la Corona Brașov

Simona Pungă este noul antrenor al secției de patinaj artistic de la CSM Corona Brașov. Ea revine sub culorile „galben-albastre”, după ce a antrenat micii patinatori de la grupele de începători, între anii 2010 și 2016.



Grație, viteză, concentrare și tehnică desăvârșită. Sunt lucrurile care îi fascinează pe cei mici, îi fac să viseze la apariția în marile competiții, să râvnească la perfecțiunea și performanțele marilor patinatori.



Sub îndrumarea Simonei Pungă, copiii Brașovului au ocazia, de acum înainte, să descopere tainele alunecării pe gheață, iar cei avansați să își desăvârșească tehnica și forma fizică.



„Sunt fericită să revin la clubul unde am început activitatea în antrenorat! Mă bucur să le îndrum primii pași copiilor care își doresc să practice patinajul artistic și sunt încântată că am ocazia să lucrez, din nou, cu copiii care și-au început activitatea, sub îndrumarea mea, atunci când am coordonat grupa de inițiere, în urmă cu 7 ani”, declară Simona Pungă.



La grupa de perfecționare activează 7 novice și o junioară, iar grupa de inițiere numără, în acest moment, 16 copii. Antrenamentele se desfășoară la Patinoarul Olimpic din Brașov.



„Îmi doresc să aducem bucurie brașovenilor, prin acești copii talentați, și de acum avem ocazia să demonstrăm că la Brașov, într-adevăr, se poate face performanță în patinaj artistic”.



Simona Pungă are 35 de ani și a participat, ca sportiv, la competiții europene și internaționale importante. Ulterior, a devenit antrenor, în anul 2010, și a lucrat la Corona cu grupa de inițiere. De asemenea, este profesor de educație fizică la Școala Gimnazială Nr. 14 ”Sfântul Bartolomeu” Brașov.



Corona Brașov îi mulțumește Codruței Ivan Moiseanu pentru întreaga activitate pe care a depus-o în cadrul clubului nostru, o felicită pentru realizări și îi urează succes, pe mai departe, în carieră.



Bun (re)venit la Corona și baftă, Simona Pungă!