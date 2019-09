„Paşi spre viitor” (a şaptea ediţie), papuci pentru a merge la şcoală

Descriere foto: Foto campania Shoes for School 2018; Sursa: bzb.ro



62 de copii care încep clasa pregătitoare şi clasa întâi, din Feldioara, Rotbav şi Colonia Reconstrucţia, primesc astăzi câte o pereche de pantofi de calitate şi rechizitele şcolare necesare pentru începerea de an şcolar.



Toate acestea în cadrul campaniei de responsabilitate socială „Paşi spre viitor - Shoes for School ”, desfăşurată de compania Miele, în parteneriat cu Primăria Feldioara.



Campania se află la cea de-a şaptea ediţie şi potrivit iniţiatorilor, vrea să ofere o şansă copiilor, „deoarece considerăm că educaţia este o bază a viitorului societătii”.



„Condiţiile materiale şi apartenenţa socioeconomică nu trebuie să constituie piedici în accesul copiilor la educaţie. Totodată, baza formării temeinice trebuie pusă încă din anii şcolii primare şi din acest motiv ne îndreptăm în fiecare an atenţia şi sprijinul înspre elevii la început de drum.



Aceasta a devenit o cauză la a cărei susţinere contribuim constant şi activ pentru ca educaţia să devină o prioritate naţională”, au precizat iniţiatorii.