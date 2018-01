Parchetul lui Kovesi a încălcat legea în dosarul fostului președinte al CJ Brașov Aristotel Căncescu, acuzat de luare de mită

Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita si abuz in serviciu, printr-un rechizitoriu semnat de seful DNA Brasov, procurorul Cornel David-Deca. Instanta a distrus dosarul DNA, dupa ce a dezvaluit mai multe nereguli comise de procurorii lui Kovesi.Concret, Curtea de Apel Brasov a constatat neregularitatea rechizitoriului DNA referitor la descrierea faptelor retinute in sarcina a cinci inculpati, in ceea ce priveste omisiunea precizarii in rechizitoriu a numarului actelor materiale si a descrierii corespunzatoare a fiecarui act material. De asemenea, instanta a constatat un alt aspect extrem de grav. Si anume ca anumite probe au fost administrate in cursul urmaririi penale cu incalcarea legii. Motiv pentru care ele au fost excluse din dosar. Nu in ultimul rand, Curtea de Apel Brasov a dispus excluderea copiilor a zeci de declaratii de maror si suspect din alte cauze, care fusesera atasate la dosarul lui Cancescu.Iata minuta Curtii de Apel Brasov:“Tip solutie: Desfiinteaza hotarareaSolutia pe scurt: In baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a din Codul de procedura penala raportat la art. 347 din Codul de procedura penala, admite contestatiile formulate de inculpatii Cancescu Aristotel Adrian, Cornea Gheorghe Claudiu, Cornea Florin Gabriel, Grapa Sebastian si Matei Gavril impotriva incheierii din data de 26.10.2017 pronuntata de judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Brasov in dosarul nr. 3532/62/2017/a1, pe care o desfiinteaza in parte si rejudecand:In baza art. 345 alin. 3 din Codul de procedura penala, constata neregularitatea rechizitoriului nr. 187/P/2016 emis la data de 19.06.2017 de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov privind descrierea faptelor retinute in sarcina inculpatilor, in ceea ce priveste omisiunea precizarii in rechizitoriu a numarului actelor materiale si a descrierii corespunzatoare a fiecarui act material in urmatoarele situatii:1.Inculpatul Cancescu Aristotel Adrian:-infractiunea de luare de mita, prev. de art. 289 alin.1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal;-infractiunea de luare de mita, prev. de art. 289 alin.1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal;-infractiunea de luare de mita, prev. de art. 289 alin.1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal;-infractiunea de luare de mita, prev. de art. 289 alin.1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal;-infractiunea de luare de mita, prev. de art. 289 alin.1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal;-infractiunea de luare de mita, prev. de art. 289 alin.1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal;-infractiunea de luare de mita, prev. de art. 289 alin.1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal;2.Inculpatul Grapa Sebastian:-infractiunea de dare de mita, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art. 5 Cod penal;-infractiunea de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal.3.Inculpatul Matei Gavril:-infractiunea de dare de mita, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal;-infractiunea de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art.297 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal;-infractiunea de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal.4.Inculpatul Cornea Gheorghe Claudiu:-infractiunea de dare de mita, prev. de art. 290 alin.1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal;-infractiunea de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal.5.Inculpatul Cornea Florin Gabriel:-infractiunea de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal.In baza art. 345 alin. 3 din Codul de procedura penala, constata nulitatea relativa si exclude urmatoarele probe administrate cu incalcarea legii in cursul urmaririi penale:-declaratia martorului Gyerkes Sandor din data de 6.03.2017, fila 327, vol. 4 dosar de urmarire penala;-declaratia martorului Iordan Emilia din data de 30.03.2017, fila 175, vol. 5 dosar de urmarire penala;–declaratia martorului Arhip Corina Elena din data de 4.04.2017, fila 185, vol. 5 dosar de urmarire penala;-declaratia martorului Lacatus Vasile din data de 21.04.2017, fila 226, vol. 5 dosar de urmarire penala;-declaratia martorului Vitus Ana Maria din data de 21.04.2017, fila 249, vol. 5 dosar de urmarire penala.In baza art. 345 alin. 3 din Codul de procedura penala exclude copiile declaratiilor din alte dosare de urmarire penala atasate la prezentul dosar, dupa cum urmeaza:-declaratie de martor Matei Gavril, consemnata la data de 05.12.2016 in dosarul 8/P/2014 – fila 101-111, vol. 3 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Filipoaia Costinel, consemnata la data de 05.11.2016 in dosarul 8/P/2014 – fila 211-218, vol. 3 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Ispas Radu Petru, consemnata la data de 06.02.2017 in dosarul 4/P/2017 – fila 254-261, vol. 3 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Muntean Catalin George, consemnata la data de 14.11.2016 in dosarul 8/P/2014 – fila 359-364, vol. 3 din dosarul de urmarire penala;-declaratie suspect Coman Claudiu, consemnata la data de 26.10.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 1-11, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Coman Claudiu, consemnata la data de 06.02.2017, in dosarul nr. 4/P/2017 – fila 25-33, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Comanici Marius, consemnata la data de 23.09.2016, in dosarul nr. 82/P/2013 – fila 68-77, vol. 3 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Pascu Mihai Lucian, consemnata la data de 06.02.2017, in dosarul nr. 4/P/2017 – fila 106-116, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Taus Sorin, consemnata la data de 01.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 147-152, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Popa Zachiu, consemnata la data de 03.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 153-159, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Dumbraveanu Maria, consemnata la data de 07.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 160-167, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Vestea Adrian Ioan, consemnata la data de 14.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 188-195, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Dontu Mihai Aurel, consemnata la data de 17.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 196-202, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Negoescu Petrica Mihai, consemnata la data de 19.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 203-210, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Maxim Adrian, consemnata la data de 22.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 211-220, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Nita Constantin, consemnata la data de 22.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 221-226, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Costea Silviu, consemnata la data de 24.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 227-234, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Vocila George-Adrian, consemnata la data de 28.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 235-240, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Ticusan Adrian Radu, consemnata la data de 29.11.2016, in dosarul nr. 8/P/2014 – fila 241-246, vol. 4 din dosarul de urmarire penala;-declaratie de martor Cirica Cristian Emil, consemnata la data de 06.02.2017, in dosarul nr. 4/P/2017 – fila 247-254, vol. 4 din dosarul de urmarire penala.Conform art. 345 alin. 3 din Codul de procedura penala, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii, procurorul va remedia neregularitatile actului de sesizare si va comunica judecatorului de camera preliminara daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei.Mentine celelalte dispozitii ale incheierii atacate.Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de inculpata Grama Lucia Cristina impotriva aceleiasi incheieri.In baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedura penala, obliga pe inculpata Grama Lucia Cristina la plata sumei de 100 lei catre stat cu titlu de cheltuielile judiciare. In baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedura penala celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 22.01.2018.Document: Incheiere finala camera preliminara 5/2018 22.01.2018”SURSA: http://m.luju.ro/