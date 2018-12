Pantofii Harris, definiţia eleganţei masculine

O companie de top din Italia a deschis un magazin exclusivist de pantofi si accesorii pentru barbati intr-o locatie deosebita unde rafinamentul si bunul gust sunt la ele acasa.Cu toate ca denumirea companiei nu suna foarte italieneste, Harris este una din marcile de top din Italia in ceea ce priveste incaltamintea iar acesta este primul magazin deschis in Romania, chiar la Brasov, pe strada Zaharia Stancu, 8F, vis-a-vis de Belaqva.De asemenea, puteti sa ne vizitati online pe www.pantofiharris.ro Bruno Famiglietti, designer italian extrem de apreciat in industria incaltamintei in Italia si fondatorul companiei Harris, este cel care se ocupa personal de selectarea celor mai bune materiale necesare pentru finalizarea articolelor oferite clientilor nostri.Talentul, disponibilitatea si curajul care ne caracterizeaza ne permit sa lucram cu o varietate impresionanta de materiale.Astfel, colectia noastra cuprinde incaltaminte din cea mai fina piele pana la cele mai exotice tipuri de materiale – piele de crocodil, piele de anghila si piele de piton.In procesul de productie fiecare etapa este supravegheata cu atentie si dusa la bun sfarsit in cele mai avansate conditii.Povestea brandului debuteaza in 1913 cand Harris se specializa pe gama de pantofi militari extrem de rezistenti.Intre timp Harris si-a extins si actualizat gama de productie, insa conceptul a ramas neschimbat: Calitate Premium.Aceasta atrage dupa sine si alte calitati pe care noi le consideram esentiale pentru o pereche de pantofi contemporani: originalitate, confort, stil, eleganta, autenticitate, nonconformism, frumusete.In prezent, compania produce si distribuie incaltaminte de calitate superioara deopotriva eleganta si versatila.Toate piesele sunt lucrate manual, cu maxima atentie spre detalii fine.Procesul de fabricatie este efectuat in interiorul companiei din Firenze, de maestrii pasionati de arta, cu o atentie desavarsita asupra fiecarui detaliu, folosind doar materiale de inalta calitate precum piele naturala, de piton, anguilla sau piele de crocodil.Va invitam sa descoperiti aceste piese unicat in magazinul nostru virtual, piese alese cu grija pentru a va pune in valoare, pentru a completa o tinuta distinsa, pentru a innova si pentru a va determina sa va simtiti grozav in fiecare zi.Daca ar fi sa alegem un singur cuvant pentru a descrie marca Harris, acesta ar fi cu siguranta „UNIC”!