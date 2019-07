Copiii sunt aşteptaţi la mai multe activităţi organizate la Jucăriotecă

Descriere foto: „Copii, poftiţi de vă petreceţi vacanţa la Jucăriotecă!”; Sursa: bzb.ro



Începând de astăzi și până la sfârşitul lunii august, copiii sunt aşteptaţi la Jucăriotecă, la mai multe activităţi instructive-educative, dar şi la joacă – toate desfăşurate sub însemnul „Summer time is reading time”. În plus, dacă vor, pot lua şi cărţi acasă sau pot să le ia părinţii pentru ei.



Astfel, din 15 până în 26 iulie 2019, vor fi organizate câte trei ateliere, pentru copii începând de la 7 la 17 ani, între orele 9.00 şi 15.00.



Din 29 iulie 2019 până în 9 august, între orele 10.00 şi 11.00, vor fi activităţi, zilnic, pregătite pentru copiii cu vârste de 4 ani, iar din 19 până în 30 august, aşteptaţi sunt copiii cu vârste între 5 şi 7 ani, zilnic, între orele 9.00 – 13.00.



Toate activităţile sunt gratuite, iar cei de la Jucăriotecă vor colabora cu cei de la Agenţia Naţională Antidrog, Asociaţia Salvaţi Copiii şi Cristina And one, autoare de cărţi pentru copii.



Mai mult, diin 2 până în 6 septembrie, la Jucăriotecă vor fi activităţi pentru profesori şi părinţi.



În paralel, Jucărioteca va funcţiona după programul obișnuit, pentru cei care vor să împrumute cărţi. Astfel, luni, miercuri şi vineri programul este de la 8.00 până la 15.45, iar marţi şi joi, între 12.00 şi 19.45.



Jucărioteca este Filiala pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” și se află pe strada Iuliu Maniu nr.6, Brașov.