Până în 15 noiembrie va fi gata segmentul Râşnov - Tohan de pe DN 73

Descriere foto: Segmentul din judeţul Braşov al DN 73 va mai fi în şantier până în data de 15 noiembrie 2019; FOTO: Direcția Regională de Drumuri Brașov; Sursa: bzb.ro



Anul viitor se va lucra în zona montană şi se va turna stratul final de asfalt!



Segmentul din judeţul Braşov al DN 73 va mai fi în şantier până în data de 15 noiembrie 2019, a anunţat marţi directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov, Horia Stancu. Acesta a spus că, spre deosebire de anii precedenţi, constructorul spaniol s-a mobilizat mult mai bine în 2019. „Săptămâna trecută am avut discuţii cu reprezentanţii din Spania ai constructorului. Am primit asigurări că până la data de 15 noiembrie se vor încheia lucrările programate pentru acest an. În principal, este vorba de casetele de lărgire dintre Râşnov şi Tohan”, a declarat Stancu.



De altfel, reprezentantul DRDP Braşov a precizat că de săptămâna trecută a fost deschis noul pod din zona Pănicel, Râşnov, lucrările pentru construcţia acestuia fiind începute în cursul acestui an.



„Anul viitor se vor executa lucrările în zona montană a acestui drum. De asemenea, tot în 2020 se va turna şi stratul final de asfalt, după care vor fi trasate marcajele definitive”, a mai spus directorul DRDP Braşov.



Modernizarea DN 73 (Braşov – Piteşti, cu o lungime de 103,25 km), investiţie cu o valoare totală de 275 milioane lei pentru care Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a obţinut o finanţare europeană, a început în 14 mai 2014, constructor fiind Asocierea Azvi SA - Straco Grup SRL – Piomar Development – Tractebel.



În primă fază s-a lucrat în judeţul Argeş, iar în primăvara anului 2017 şantierul a ajuns la Braşov, însă constructorul a avut perioade lungi de inactivitate, invocând ba ploile abundente, ba faptul că nu au primit autorizaţie de construire pentru staţia de producere a asfaltului. Conform estimărilor CNAIR, lucrările ar urma să fie gata la finalul anului 2020.



Acest proiect a intrat în primăvară în „colimatorul” ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc. În 20 mai 2019, la Râşnov, acesta a „rupt” contractul de lucrări în faţa presei. Tot atunci, el a solicitat conducerii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să rezilieze contractul, dar apoi s-a răzgândit, astfel că la finalul lunii iulie a anunţat că, deocamdată, constructorul, respectiv forma spaniolă Azvi poate continua lucrările.



Cel mai circulat drum turistic



DN 73 care face legătura între Braşov şi zona turistică Râşnov-Bran-Moieciu este coşmarul şoferilor braşoveni, dar şi al zecilor de mii de turişti care ajung aici. Este cel mai circulat drum turistic din judeţul Braşov, iar în fiecare weekend este traversat de 15.000 maşini pe zi.