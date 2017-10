Ovidiu Vrânceanu, la Mix Actual

Are verbul aprig și scrisul apăsat, mustește de talent și nu de puține ori supără. Pe toată lumea, pe rând și uneori pe mai mulți odată.L-am întrebat: “De ce ești rău?” Și mi-a răspuns: “Așa sunt eu!”Nu îi place “să facă frumos”, deseori ce-i în gușă-i și-n căpușă și imediat e și pe hârtie. De fapt, întâi e pe net.Acolo stă, harnic până la mânie, de strajă cu cei trei colegi - și prieteni, spun ei! - împreună cu care a câștigat un pariu frumos: pariul Biz Brașov.Și mai apoi FWD Brașov.Jurnalism economic de succes? Povești cu oameni care chiar fac treabă, nu sunt interesați de bani publici, nu prăduiesc, ba chiar performează?Un târg virtual al joburilor brașovene? Pe bune? În țara în care “no blood, no news”? Ïn care violul și crima atrag, magic, click-ul care sporește contorul ce nu minte?Ovidiu Vrânceanu este dovada că da, țara asta are nevoie de jurnalism bun. De INFORMAȚIE, dincolo de senzație.Bătrân lup de presă de acum - douăzeci de ani, bătuți pe muchie, plus doi de ucenicie - din generația de adolescenți talentați crescută la școala “Gazetei de Transilvania”, Ovidiu Vrânceanu trăiește azi bucuria de a câștiga banii fară umilința de a lucra pentru vreunul din jupânii presei romànești.Ovidiu Vrânceanu, la Mix Actual!